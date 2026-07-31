Защитник Шахтера и сборной может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Грузии Иракли Азаров с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру в одном из греческих клубов.

Футбольный агент Фабиан Корриецци сообщил, что АЕК Афины провел успешные переговоры с 24-летним футболистом и получил устное соглашение легионера на переход в Суперлигу.

После контактов с Азаровым греческий клуб планирует обратиться к «горнякам», чтобы обсудить детали будущего соглашения. Контакты между сторонами состоятся в ближайшее время.

Иракли присоединился к донецкой команде в августе 2023 года и провел 67 матчей в футболке «горняков», в которых записал на свой счет десять результативных передач.

В прошлом сезоне грузинский защитник отличился тремя ассистами за 20 игр. Контракт игрока истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.