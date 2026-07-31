Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера и сборной может продолжить карьеру в чемпионате Греции
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 10:57 |
242
0

Защитник Шахтера и сборной может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Греческий АЕК планирует подписать грузинского защитника Иракли Азарова

31 июля 2026, 10:57 |
242
0
Защитник Шахтера и сборной может продолжить карьеру в чемпионате Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Грузии Иракли Азаров с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру в одном из греческих клубов.

Футбольный агент Фабиан Корриецци сообщил, что АЕК Афины провел успешные переговоры с 24-летним футболистом и получил устное соглашение легионера на переход в Суперлигу.

После контактов с Азаровым греческий клуб планирует обратиться к «горнякам», чтобы обсудить детали будущего соглашения. Контакты между сторонами состоятся в ближайшее время.

Иракли присоединился к донецкой команде в августе 2023 года и провел 67 матчей в футболке «горняков», в которых записал на свой счет десять результативных передач.

В прошлом сезоне грузинский защитник отличился тремя ассистами за 20 игр. Контракт игрока истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

По теме:
ЛНЗ – 8-й украинский клуб, принявший участие в серии пенальти в еврокубках
Николини – о Трубине: «Я этого не понимаю. Почему они его не хотят?»
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал нападающего из другого клуба Ла Лиги
Шахтер Донецк Иракли Азаров чемпионат Греции по футболу АЕК Афины трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста
Футбол | 31 июля 2026, 09:02 0
В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста
В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста

Вьюнник хотел переехать в Португалию

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 29
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30.07.2026, 10:22
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Футбол | 31.07.2026, 08:48
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 10
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 32
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 16
Футбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем