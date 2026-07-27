Шахтер завершил сбор и вернулся в Украину. Когда первый матч сезона

Шахтер сообщил, что команда Арды Турана завершила тренировочный сбор в Словении уже и вернулась в Украину.

Шахтер провел пять контрольных матчей и теперь ожидает первой официальной игры сезона, которая состоится 3 августа против Кудровки в рамках УПЛ.

После возвращения во Львов футболисты получат два дня отдыха.

Шахтер по итогам минувшего сезона гарантировал себе основной этап Лиги чемпионов, поэтому в еврокубках стартует только в сентябре.