Украина. Премьер лига27 июля 2026, 18:50 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
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Шахтер завершил сбор и вернулся в Украину. Когда первый матч сезона
Команда Турана вернулась во Львов
27 июля 2026, 18:50 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
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Шахтер сообщил, что команда Арды Турана завершила тренировочный сбор в Словении уже и вернулась в Украину.
Шахтер провел пять контрольных матчей и теперь ожидает первой официальной игры сезона, которая состоится 3 августа против Кудровки в рамках УПЛ.
После возвращения во Львов футболисты получат два дня отдыха.
Шахтер по итогам минувшего сезона гарантировал себе основной этап Лиги чемпионов, поэтому в еврокубках стартует только в сентябре.
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