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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 18:50 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
526
0

Шахтер завершил сбор и вернулся в Украину. Когда первый матч сезона

Команда Турана вернулась во Львов

27 июля 2026, 18:50 | Обновлено 27 июля 2026, 19:21
526
0
Шахтер завершил сбор и вернулся в Украину. Когда первый матч сезона
ФК Шахтер
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Шахтер сообщил, что команда Арды Турана завершила тренировочный сбор в Словении уже и вернулась в Украину.

Шахтер провел пять контрольных матчей и теперь ожидает первой официальной игры сезона, которая состоится 3 августа против Кудровки в рамках УПЛ.

После возвращения во Львов футболисты получат два дня отдыха.

Шахтер по итогам минувшего сезона гарантировал себе основной этап Лиги чемпионов, поэтому в еврокубках стартует только в сентябре.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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