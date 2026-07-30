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  4. Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 21:46 |
524
0

Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве

Артем Челядин присоединится к Левому Берегу

30 июля 2026, 21:46 |
524
0
Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве
ФК Колос. Артем Челядин
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Украинский опорный полузащитник Артем Челядин в скором времени перейдет в киевский «Левый Берег», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, ковалевский «Колос» продал 26-летнего футболиста новичку Украинской Премьер-лиги. Именно поэтому клуб недавно расстался с игроком.

В сезоне 2025/26 Артем Челядин провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее «Левый Берег» приобрел у «Колоса» Олега Криворучка.

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Артем Челядин Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке Колос Ковалевка
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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