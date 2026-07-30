Украина. Премьер лига30 июля 2026, 21:46 |
524
0
Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве
Артем Челядин присоединится к Левому Берегу
30 июля 2026, 21:46 |
524
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинский опорный полузащитник Артем Челядин в скором времени перейдет в киевский «Левый Берег», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, ковалевский «Колос» продал 26-летнего футболиста новичку Украинской Премьер-лиги. Именно поэтому клуб недавно расстался с игроком.
В сезоне 2025/26 Артем Челядин провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
Ранее «Левый Берег» приобрел у «Колоса» Олега Криворучка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2026, 00:01 6
Каталонский клуб сыграл вничью 3:3 с «Кастельоном»
Футбол | 30 июля 2026, 17:30 87
Почти все в этой игре против «бело-синих»...
Бокс | 30.07.2026, 11:36
Футбол | 30.07.2026, 22:08
Бокс | 30.07.2026, 08:57
Комментарии 0
Популярные новости
29.07.2026, 08:37 9
29.07.2026, 07:06 9
28.07.2026, 21:23 3
30.07.2026, 13:55 23
29.07.2026, 13:44 12
29.07.2026, 08:06 7
29.07.2026, 10:37 2
29.07.2026, 09:27 29