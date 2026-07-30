Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве

Украинский опорный полузащитник Артем Челядин в скором времени перейдет в киевский «Левый Берег», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, ковалевский «Колос» продал 26-летнего футболиста новичку Украинской Премьер-лиги. Именно поэтому клуб недавно расстался с игроком.

В сезоне 2025/26 Артем Челядин провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее «Левый Берег» приобрел у «Колоса» Олега Криворучка.