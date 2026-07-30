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  4. Стало известно, почему в матче против ПАОКа сыграет Суркис вместо Нещерета
Лига Европы
30 июля 2026, 20:21 |
2365
0

Стало известно, почему в матче против ПАОКа сыграет Суркис вместо Нещерета

Первый номер киевского «Динамо» не выйдет на поле в Лиге Европы из-за повреждения

30 июля 2026, 20:21 |
2365
0
Стало известно, почему в матче против ПАОКа сыграет Суркис вместо Нещерета
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет
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В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо» (первая игра – 2:3 в пользу соперника «бело-синих»).

Главный тренер украинской команды Игорь Костюк удивил выбором стартового состава, выбрав на место основного вратаря второго номера команды Вячеслава Суркиса.

Руслан Нещерет, который выходил на поле в первой игре против греческого клуба, остался на скамейке запасных из-за травмы. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что 24-летний футболист еще неделю назад получил повреждение, из-за которого оказался не готов играть с первых минут в важном противостоянии еврокубков.

По этой причине в воротах появится Суркис, которого тренерский штаб «Динамо» наигрывал последние дни. «Бело-синим» придется отыграть поражение, которое они потерпели в польском Люблине (2:3).

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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк Руслан Нещерет Вячеслав Суркис
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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