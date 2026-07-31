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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 10:27 |
609
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Карпаты договорились о трансфере полузащитника мадридского Реала

Экс-футболист сборной Испании U-21 Бруно Иглесиас присоединился к лагерю львовского клуба

31 июля 2026, 10:27 |
609
0
Карпаты договорились о трансфере полузащитника мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Иглесиас
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Полузащитник мадридского «Реала» и бывший футболист сборной Испании U-19 Бруно Иглесиас продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 23-летнего игрока были заинтересованы львовские «Карпаты», которые провели успешные переговоры с королевским клубом о полноценном трансфере испанца.

Иглесиас уже прибыл в лагерь львовского клуба и присоединился к команде, о его переходе «львы» планируют объявить в ближайшее время. «Реал» сохранит за собой 50% прав на полузащитника.

Бруно является воспитанником мадридского «Реала» – в прошлом сезоне испанец провел 26 матчей в составе второй команды «сливочных», в которых забил три гола и отдал два ассиста.

В активе Иглесиаса – две игры за сборную Испании U-19. Трансферная стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.

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Карпаты Львов Реал Мадрид ТаТоТаке трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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