ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер воспитанника Реала и Атлетико

Львовские «Карпаты» официально объявили о переходе правого защитника Ивана Калеро из испанского клуба «Культураль Леонеса».

Иностранный футболист подписал контракт с «львами» по схеме два года плюс один.

По информации издания Transfermarkt, Калеро обошелся «Карпатам» в 450 тысяч евро.

Первые шаги в футболе Иван сделал в академиях мадридских клубов – «Реала» и «Атлетико». После выступлений за юношеские команды «матрасников» Калеро получил вызов в молодежную сборную Испании.

В 2014-м Иван переехал в Англию, где играл за «Дерби Каунти» и «Бертон Альбион». Далее был период в «Спарте» из Роттердама (Нидерланды).

Вернулся в Испанию в 2017 году. С тех пор Калеро успел поиграть за «Эльче», «Саламанку», «Нумансию», «Малагу», «Алькоркон», «Картахену» и «Сарагосу».

Иван стал игроком «Культураль Леонеса» из Сегунды летом 2025 года. На протяжении сезона защитник провел 35 матчей, забил пять мячей и отдал пять ассистов.