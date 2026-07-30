ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании
Президент украинского клуба провел второй тайм на фанатском секторе
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич поднял настроение украинским болельщикам в ответном матче против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
После первого тайма функционер неожиданно перешел на фанатский сектор, где находились украинские болельщики.
Буткевич пришел к ним не просто так: президент пообщался с болельщиками, сделал несколько совместных фото, а затем остался в их компании на весь второй тайм.
Несмотря на такую фанатскую поддержку, «Полесье» не смогло добиться положительного результата. «Копенгаген» выиграл со счетом 2:1 и выбил «волков» из Лиги конференций.
«Не ложа. Не отдельная трибуна. А сектор с теми, кто поддерживает команду от первой и до последней минуты.
Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич второй тайм матча в Копенгагене провел вместе с нашими болельщиками», – написала пресс-служба клуба.
ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании
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