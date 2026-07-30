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Лига конференций
30 июля 2026, 18:22 | Обновлено 30 июля 2026, 19:46
1668
0

ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании

Президент украинского клуба провел второй тайм на фанатском секторе

30 июля 2026, 18:22 | Обновлено 30 июля 2026, 19:46
1668
0
ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании
ФК Полесье. Геннадий Буткевич
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Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич поднял настроение украинским болельщикам в ответном матче против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

После первого тайма функционер неожиданно перешел на фанатский сектор, где находились украинские болельщики.

Буткевич пришел к ним не просто так: президент пообщался с болельщиками, сделал несколько совместных фото, а затем остался в их компании на весь второй тайм.

Несмотря на такую фанатскую поддержку, «Полесье» не смогло добиться положительного результата. «Копенгаген» выиграл со счетом 2:1 и выбил «волков» из Лиги конференций.

«Не ложа. Не отдельная трибуна. А сектор с теми, кто поддерживает команду от первой и до последней минуты.

Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич второй тайм матча в Копенгагене провел вместе с нашими болельщиками», – написала пресс-служба клуба.

ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье видео Геннадий Буткевич
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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