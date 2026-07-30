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Германия
30 июля 2026, 18:34 | Обновлено 30 июля 2026, 19:36
759
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М нашла замену травмированному Конопле

Немецкий клуб арендовал Дайки Хасиоку из «Славии»

30 июля 2026, 18:34 | Обновлено 30 июля 2026, 19:36
759
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М нашла замену травмированному Конопле
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайки Хасиока
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Немецкий клуб «Боруссия» Менхенгладбах официально взял в аренду правого защитника Дайки Хасиоку из чешской «Славии».

Срок аренды рассчитан только на сезон 2026/27 с опцией возможного выкупа контракта.

«Когда мой агент сообщил об интересе «Боруссии», я был в восторге. Я сразу понял, что хочу перейти сюда, и действительно с нетерпением жду возможности попробовать свои силы в Бундеслиге», – сказал Хасиока.

«Боруссия» была вынуждена искать нового правого защитника, так как новичок Ефим Конопля травмировался и выбыл на несколько недель.

Вторую половину сезона 2025/26 Дайки провел в аренде в бельгийском «Генте», за который отыграл 17 матчей.

Игроком «Славии» Хасиока стал летом 2025 года, перейдя из английского «Лутона». В составе чешского клуба защитник провел всего 14 поединков.

Также на счету Дайки 12 матчей за сборную Японии.

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Боруссия Менхенгладбах трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока Славия Прага чемпионат Чехии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
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