Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ

Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Сесар Паласиос в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 10 миллионов евро. Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.

В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» договорился о переходе еще одного игрока мадридского «Реала» – нападающего Гонсало Гарсии.