Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Сесар Паласиос вслед за Гонсало Гарсией перейдет в Фулхэм
Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Сесар Паласиос в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 10 миллионов евро. Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.
В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Фулхэм» договорился о переходе еще одного игрока мадридского «Реала» – нападающего Гонсало Гарсии.
🚨⚪️⚫️ Cesar Palacios to Fulham, here we go! Deal agreed on both player and club side with Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
€10m transfer fee and 30% sell-on clause, as @marca reports.
Real Madrid have matching rights for both Palacios and Gonzalo García. pic.twitter.com/Yx0KuN9cPc
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