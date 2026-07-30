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Англия
30 июля 2026, 16:31 | Обновлено 30 июля 2026, 16:47
489
0

Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ

Сесар Паласиос вслед за Гонсало Гарсией перейдет в Фулхэм

30 июля 2026, 16:31 | Обновлено 30 июля 2026, 16:47
489
0
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Сесар Паласиос в скором времени перейдет в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 10 миллионов евро. Также «королевский» клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.

В сезоне 2025/26 Сесар Паласиос провел 7 матчей за основную команду мадридского «Реала», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» договорился о переходе еще одного игрока мадридского «Реала» – нападающего Гонсало Гарсии.

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Фулхэм трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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