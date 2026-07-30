Италия30 июля 2026, 16:02 | Обновлено 30 июля 2026, 16:17
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Болонья – очередной клуб в карьере Довбика. За какие команды играл раньше?
Вспомним команды, в составе которых украинский нападающий играл и забивал
30 июля 2026, 16:02 | Обновлено 30 июля 2026, 16:17
173
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29-летний украинский нападающий Артем Довбик на правах аренды стал игроком итальянской Болоньи.
По этому поводу вспомним все команды, за которые украинец играл и забивал.
Количество матчей, сыгранных Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере
- 86 – Днепр-1
- 63 – Рома
- 39 – Жирона
- 37 – Днепр
- 23 – Сеннерйюск
- 22 – Мидтьюлланд
- 15 – Черкасский Днепр
- 3 – Заря Бельцы
- 0 – Болонья
Количество голов, забитых Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере
- 54 – Днепр-1
- 24 – Жирона
- 20 – Рома
- 18 – Днепр
- 7 – Черкасский Днепр
- 4 – Сеннерйюск
- 1 – Мидтьюлланд
- 0 – Болонья
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