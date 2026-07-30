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  4. Болонья – очередной клуб в карьере Довбика. За какие команды играл раньше?
Италия
30 июля 2026, 16:02 | Обновлено 30 июля 2026, 16:17
173
0

Болонья – очередной клуб в карьере Довбика. За какие команды играл раньше?

Вспомним команды, в составе которых украинский нападающий играл и забивал

30 июля 2026, 16:02 | Обновлено 30 июля 2026, 16:17
173
0
Болонья – очередной клуб в карьере Довбика. За какие команды играл раньше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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29-летний украинский нападающий Артем Довбик на правах аренды стал игроком итальянской Болоньи.

По этому поводу вспомним все команды, за которые украинец играл и забивал.

Количество матчей, сыгранных Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере

  • 86 – Днепр-1
  • 63 – Рома
  • 39 – Жирона
  • 37 – Днепр
  • 23 – Сеннерйюск
  • 22 – Мидтьюлланд
  • 15 – Черкасский Днепр
  • 3 – Заря Бельцы
  • 0 – Болонья

Количество голов, забитых Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере

  • 54 – Днепр-1
  • 24 – Жирона
  • 20 – Рома
  • 18 – Днепр
  • 7 – Черкасский Днепр
  • 4 – Сеннерйюск
  • 1 – Мидтьюлланд
  • 0 – Болонья
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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