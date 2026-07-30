Болонья – очередной клуб в карьере Довбика. За какие команды играл раньше?

29-летний украинский нападающий Артем Довбик на правах аренды стал игроком итальянской Болоньи.

По этому поводу вспомним все команды, за которые украинец играл и забивал.

Количество матчей, сыгранных Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере

86 – Днепр-1

63 – Рома

39 – Жирона

37 – Днепр

23 – Сеннерйюск

22 – Мидтьюлланд

15 – Черкасский Днепр

3 – Заря Бельцы

0 – Болонья

Количество голов, забитых Артемом Довбиком за разные клубы в своей карьере