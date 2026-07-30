ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
Игрок перебрался в Болонью
Клуб Серии A Болонья объявил о переходе из Ромы форварда Артема Довбика. Игрок сборной Украины перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Болонья имеет право выкупа контракта Довбика ориентировочно за 17 миллионов евро.
Артем в минувшем сезоне не сумел стать ведущим бомбардиром римской команды, а вторую часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травы ноги.
Довбик в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
Dovbyk is here! 📞 🇺🇦— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 30, 2026
Welcome to Bologna, Artem ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/upaAWzZgbM
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