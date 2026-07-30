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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
Италия
30 июля 2026, 13:55 | Обновлено 30 июля 2026, 14:05
4212
11

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии

Игрок перебрался в Болонью

30 июля 2026, 13:55 | Обновлено 30 июля 2026, 14:05
4212
11 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ФК Болонья. Артем Довбик
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Клуб Серии A Болонья объявил о переходе из Ромы форварда Артема Довбика. Игрок сборной Украины перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Болонья имеет право выкупа контракта Довбика ориентировочно за 17 миллионов евро.

Артем в минувшем сезоне не сумел стать ведущим бомбардиром римской команды, а вторую часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травы ноги.

Довбик в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 11
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Нарешті один серіал закінчився 
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+5
Дуже хочу помилятися, але мені здається, що Артем вже все. Йому буде важкувато відновити свої кондиції, тому, що, на мою думку, він вже дещо втратив мотивацію: заробив непогані гроші, пограв в пристойних чемпіонатах, преса його також не оминала увагою, в нього вже немає того голоду до перемог і т.д. Але бажаю йому всього найкращого, все в його руках (ногах). Він створює таке вреження, що вже нібито щось бачив в футболі...тіпа я вже все всім довів...
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+1
дай Бог щоб заграв. 
Ну і щоб одужав та повноцінного зміг грати після травм
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+1
О це добре, успіхів.
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+1
Головне щоб без травм!
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0
Успіхів у новому клубі . Можна ще реанімувати свою кар'єру. Головне здоров'я і без травм.
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0
с очередным повышением
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0
Фигня это,не поможет.Саму лигу надо менять.Италия не для него,слишком плотная игра в  обороне.
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0
Лучше бы в Оболонь  
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0
Ринат с удовольствием купил бы его за эти деньги.
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0
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