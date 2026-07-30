ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии

Клуб Серии A Болонья объявил о переходе из Ромы форварда Артема Довбика. Игрок сборной Украины перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Болонья имеет право выкупа контракта Довбика ориентировочно за 17 миллионов евро.

Артем в минувшем сезоне не сумел стать ведущим бомбардиром римской команды, а вторую часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травы ноги.

Довбик в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.