ПАОК обратился к болельщикам перед ответным матчем с Динамо

Греческий клуб ПАОК обратился к болельщикам с просьбой перед ответным матчем с киевским «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Перед домашним поединком на стадионе «Тумба» клуб попросил фанатов соблюдать установленные правила и не поддаваться на провокации.

Акцент в письме был сделан на направлении энергии на поддержку команды, а не на вражду на трибунах.

ПАОК вынужденно обратился к болельщикам после того, как в первом матче в Польше фанаты размахивали российским флагом, спровоцировав громкий скандал.

Ответный матч пройдет 30 июля, старт – в 20:45. В первом поединке победу одержали футболисты ПАОКа (3:2).

Заявление ПАОКа:

«Это путешествие, в котором команде нужна наша поддержка в каждой битве.

Первый вызов сезона – ответный матч против «Динамо» Киев, в котором ПАОК должен гарантировать себе выход в третий квалификационный раунд.

Заполним «Тумбу», создадим атмосферу, какую умеем делать только мы, и погоним нашу команду к победе и выходу дальше. Однако давайте не забывать, что именно привело нас сюда и что ведет нас сквозь годы к успехам и великим моментам.

Единство и страсть к ПАОКу.

Все вместе, осознавая особенности этого матча, мы должны защитить наш стадион, игнорировать любые провокации и не ставить под угрозу будущее команды.

Мы с уважением относимся к каждому сопернику, избегаем любых действий, которые могут навредить нашему клубу, поддерживаем тренера и игроков, толкая их к победе, и всегда помним, что мы играем в футбольный матч.

Напоминаем, что греческая полиция будет осуществлять предварительный контроль по периметру стадиона. Также напоминаем, что на стадионе «Тумба» строго запрещено использование петард, фейерверков, дымовых шашек, файеров и лазерных устройств, бросание предметов на игровое поле, а также вывешивание баннеров с расистским, оскорбительным, политическим или сексуальным содержанием».