Брацлав подписал чемпиона Узбекистана и обладателя Кубка Казахстана

Как стало известно Sport.ua, под руководством экс-наставника «Александрии» и молдавского «Шерифа» к старту нового сезона Второй лиги в составе «Брацлава» готовятся такие опытные футболисты, как вратарь Валерий Восконян (известный благодаря выступлениям за «Николаев», армянский «Пюник» и «Полтаву»), защитники Александр Насонов (экс-гигрок «Волыни», донецкого «Металлурга», «Ильичевца», киевского «Арсенала» и ФК «Львов», чемпион Узбекистана в составе «Пахтакора» под руководством Максима Шацких, впоследствии – игрок ЛНЗ и «Лесного»), Валентин Корешков («Диназ», «Подолье», «Феникс-Мариуполь»), Максим Страдс («Металлург» Запорожья, в последнее время – любительская «Фортуна» Буча), полузащитники Руслан Паламарь («Николаев», «Горняк-Спорт», «Минай», «Нива» Бузовая, «Миура») Запорожье), Алексей Бандурин («Дружба» Мировка, «Металлург» Запорожье), Орест Панчишин («Карпаты», «Минай», «Кремень», «Буковина», «Феникс-Мариуполь»), нападающие Владислав Нехтий (двухкратный призер чемпионата Казахстана и обладатель Кубка страны в составе «Кайрата», позже играл за «Металлист», «Ниву» Бузовая и запорожский «Металлург») и Павел Федосов («Нива» Винница, «Чернигов», «Виктория»).

Также винницкую команду пополнили экс-голкипер ЛНЗ U-19 Илья Московченко и один из лучших бомбардиров прошлого сезона Второй лиги (14 голов за «Чайку») – форвард Валентин Овчарук.

Все они, как и играющий президент клуба, экс-защитник «Десны» и «Буковины» Юрий Максименко, заключили с «Брацлавом» контракты до 30 июня 2027 года.

В 1-м туре Второй лиги «Брацлав» в статусе хозяина поля сыграет 1 августа в Хмельницком с местным «Подольем».

Ранее Sport.ua сообщал, что опытный перволиговый боец ​​стал одноклубником Гладкого и Селина.