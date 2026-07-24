Опытный перволиговый боец ​​стал одноклубником Гладкого и Селина

Как стало известно Sport.ua, к команде Игоря Рахаева присоединился опытный вингер Богдан Шмигельский, только в Первой лиге поигравший за «ВПК-Агро», «Альянс», «Скорук», «Полтаву» и «Агробизнес». В 105 матчах второго по рангу дивизиона 32-летний воспитанник днепровского футбола набрал 17+17 по системе «гол+пас».

Напомним, играющим спортивным директором «Авангарда» является экс-нападающий «Металлиста», «Шахтера», «Карпат», «Динамо», «Черноморца» и «Зари» Александр Гладкий. Также цвета команды защищает бывший защитник «Металлиста», «Ворсклы» и «Динамо» Евгений Селин.

1-й тур нового сезона Второй лиги «Авангард» пропустит из-за нечетного количества команд в группе Б. Дебютным для лозовчан на профессиональном уровне станет выездной матч 2-го тура против «Тростянца» (базовая дата – 8 августа).