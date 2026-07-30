Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич пришел к футболистам в раздевалку и выступил с речью после ответного матча с «Копенгагеном» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Житомирский клуб уступил со счетом 1:2 на стадионе «Паркен» и вылетел из турнира по сумме двух матчей (4:5).

Буткевич поддержал игроков после фиаско и поставил амбициозную цель – выиграть УПЛ и Кубок Украины.

«Бить по воротам надо, чтобы выиграть. Простая истина. Ничего страшного, еще будут победы и поражения. Нужно извлечь из этого урок и понять, что и когда делать – куда бежать, когда отдавать пас, как бить.

В этот раз не повезло. Давайте, нужно выиграть чемпионат Украины и Кубок Украины. Давайте», – сказал Буткевич.