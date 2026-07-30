Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
Лига конференций
30 июля 2026, 18:57 | Обновлено 30 июля 2026, 19:29
1565
2

Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК

Президент ждет побед в УПЛ и Кубке Украины

30 июля 2026, 18:57 | Обновлено 30 июля 2026, 19:29
1565
2 Comments
Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
ФК Полесье. Геннадий Буткевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич пришел к футболистам в раздевалку и выступил с речью после ответного матча с «Копенгагеном» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Житомирский клуб уступил со счетом 1:2 на стадионе «Паркен» и вылетел из турнира по сумме двух матчей (4:5).

Буткевич поддержал игроков после фиаско и поставил амбициозную цель – выиграть УПЛ и Кубок Украины.

«Бить по воротам надо, чтобы выиграть. Простая истина. Ничего страшного, еще будут победы и поражения. Нужно извлечь из этого урок и понять, что и когда делать – куда бежать, когда отдавать пас, как бить.

В этот раз не повезло. Давайте, нужно выиграть чемпионат Украины и Кубок Украины. Давайте», – сказал Буткевич.

По теме:
Федецкий объяснил, почему Полесье вылетело из Лиги конференций
ВИДЕО. Буткевич удивил поступком на матче Полесья в Дании
Квалификация Q2 Лиги Европы. Пары команд: ЛНЗ попробует дать бой в Бельгии
Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Геннадий Буткевич Копенгаген - Полесье
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
Теннис | 30 июля 2026, 14:22 11
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»

Эмоциональная серия постов украинской теннисистки в Instagram

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 28
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30.07.2026, 11:36
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
Футбол | 30.07.2026, 18:48
Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не вже Буткевичу не ясно що цей склад гравців який нині представляє Полісся  не взмозі виконать амбіційні плани президента , ну вчора ми всі бачили що футбольну майстерність в АТБ не купиш, що ще не зрозуміло, гра все показує, як майстерності немає скільки б у тебе бажання не було виграти все рівно не вдастся.
Ответить
+1
Дай бог йому здоров'я, але вигляд у нього не ахті...
Ответить
0
Популярные новости
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 166
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
29.07.2026, 03:32
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем