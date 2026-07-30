Новичок Шахтера получил вызов в сборную Бразилии U-20

Главный тренер сборной Бразилии U-20 Пауло Виктор объявил список из 24 футболистов, вызванных на два товарищеских матча против Боливии, которые состоятся 9 и 12 августа на базе Гранжа Комари в Терезополисе (штат Рио-де-Жанейро).

Эти спарринги являются частью подготовки команды к чемпионату Южной Америки среди юношей, который запланирован на январь 2027 года.

Первая встреча состоится в воскресенье (9 августа), а вторая – в среду (12 августа). Матчи будут использованы тренерским штабом для просмотра футболистов, проверки различных вариантов состава и практического применения идей, которые отрабатывались во время тренировочных сборов.

В заявку команды на товарищеские матчи попали как те игроки, которые уже играли за сборную Бразилии U-20, так и те, кто впервые получит шанс проявить себя в составе команды.

Среди вызванных есть и летний новичок «Шахтера» – Бруниньо. Кроме того, по информации журналиста Хосе Густаво Феликса, к команде может присоединиться и Изаки Силва, если «горняки» дадут разрешение на его поездку в сборную.

Список вызванных на товарищеские матчи с Боливией:

Вратари

Жуан Педру («Сантос»)

Кауан Лима («Палмейрас»)

Лео Наннетти («Фламенго»)

Защитники

Райан («Ред Булл Брагантино»)

Анжело («Сан-Паулу»)

Педро Габриел («Гремио»)

Рафаел Гонсага («Сантос»)

Брено («Ред Булл Брагантино»)

Бруно Андре («Васко да Гама»)

Жуан Аниас («Сантос»)

Жуан Соуза («Фламенго»)

Луис Эдуардо («Гремио»)

Полузащитники

Кристиан («Ред Булл Брагантино»)

Джордни («Сан-Паулу»)

Жуан Паулу («Палмейрас»)

Луис Пачеко («Палмейрас»)

Педро Феррейра («Сан-Паулу»)

Юри Лелес («ФК Лиферинг», Австрия)

Нападающие

Бруниньо («Шахтер»)

Диегиньо («Коринтианс»)

Эрик Беле («Палмейрас»)

Хейттор («Палмейрас»)

Жуан Нунес («Ред Булл Брагантино»)

Руан Пабло («Баия»)