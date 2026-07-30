Новичок Шахтера получил вызов в сборную Бразилии U-20
Бруниньо может сыграть в товарищеских матчах с Боливией
Главный тренер сборной Бразилии U-20 Пауло Виктор объявил список из 24 футболистов, вызванных на два товарищеских матча против Боливии, которые состоятся 9 и 12 августа на базе Гранжа Комари в Терезополисе (штат Рио-де-Жанейро).
Эти спарринги являются частью подготовки команды к чемпионату Южной Америки среди юношей, который запланирован на январь 2027 года.
Первая встреча состоится в воскресенье (9 августа), а вторая – в среду (12 августа). Матчи будут использованы тренерским штабом для просмотра футболистов, проверки различных вариантов состава и практического применения идей, которые отрабатывались во время тренировочных сборов.
В заявку команды на товарищеские матчи попали как те игроки, которые уже играли за сборную Бразилии U-20, так и те, кто впервые получит шанс проявить себя в составе команды.
Среди вызванных есть и летний новичок «Шахтера» – Бруниньо. Кроме того, по информации журналиста Хосе Густаво Феликса, к команде может присоединиться и Изаки Силва, если «горняки» дадут разрешение на его поездку в сборную.
Список вызванных на товарищеские матчи с Боливией:
Вратари
- Жуан Педру («Сантос»)
- Кауан Лима («Палмейрас»)
- Лео Наннетти («Фламенго»)
Защитники
- Райан («Ред Булл Брагантино»)
- Анжело («Сан-Паулу»)
- Педро Габриел («Гремио»)
- Рафаел Гонсага («Сантос»)
- Брено («Ред Булл Брагантино»)
- Бруно Андре («Васко да Гама»)
- Жуан Аниас («Сантос»)
- Жуан Соуза («Фламенго»)
- Луис Эдуардо («Гремио»)
Полузащитники
- Кристиан («Ред Булл Брагантино»)
- Джордни («Сан-Паулу»)
- Жуан Паулу («Палмейрас»)
- Луис Пачеко («Палмейрас»)
- Педро Феррейра («Сан-Паулу»)
- Юри Лелес («ФК Лиферинг», Австрия)
Нападающие
- Бруниньо («Шахтер»)
- Диегиньо («Коринтианс»)
- Эрик Беле («Палмейрас»)
- Хейттор («Палмейрас»)
- Жуан Нунес («Ред Булл Брагантино»)
- Руан Пабло («Баия»)
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