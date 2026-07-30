Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Шахтера получил вызов в сборную Бразилии U-20
Бразилия
30 июля 2026, 14:20 | Обновлено 30 июля 2026, 14:21
270
0

Новичок Шахтера получил вызов в сборную Бразилии U-20

Бруниньо может сыграть в товарищеских матчах с Боливией

30 июля 2026, 14:20 | Обновлено 30 июля 2026, 14:21
270
0
Новичок Шахтера получил вызов в сборную Бразилии U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Бразилии U-20 Пауло Виктор объявил список из 24 футболистов, вызванных на два товарищеских матча против Боливии, которые состоятся 9 и 12 августа на базе Гранжа Комари в Терезополисе (штат Рио-де-Жанейро).

Эти спарринги являются частью подготовки команды к чемпионату Южной Америки среди юношей, который запланирован на январь 2027 года.

Первая встреча состоится в воскресенье (9 августа), а вторая – в среду (12 августа). Матчи будут использованы тренерским штабом для просмотра футболистов, проверки различных вариантов состава и практического применения идей, которые отрабатывались во время тренировочных сборов.

В заявку команды на товарищеские матчи попали как те игроки, которые уже играли за сборную Бразилии U-20, так и те, кто впервые получит шанс проявить себя в составе команды.

Среди вызванных есть и летний новичок «Шахтера» – Бруниньо. Кроме того, по информации журналиста Хосе Густаво Феликса, к команде может присоединиться и Изаки Силва, если «горняки» дадут разрешение на его поездку в сборную.

Список вызванных на товарищеские матчи с Боливией:

Вратари

  • Жуан Педру («Сантос»)
  • Кауан Лима («Палмейрас»)
  • Лео Наннетти («Фламенго»)

Защитники

  • Райан («Ред Булл Брагантино»)
  • Анжело («Сан-Паулу»)
  • Педро Габриел («Гремио»)
  • Рафаел Гонсага («Сантос»)
  • Брено («Ред Булл Брагантино»)
  • Бруно Андре («Васко да Гама»)
  • Жуан Аниас («Сантос»)
  • Жуан Соуза («Фламенго»)
  • Луис Эдуардо («Гремио»)

Полузащитники

  • Кристиан («Ред Булл Брагантино»)
  • Джордни («Сан-Паулу»)
  • Жуан Паулу («Палмейрас»)
  • Луис Пачеко («Палмейрас»)
  • Педро Феррейра («Сан-Паулу»)
  • Юри Лелес («ФК Лиферинг», Австрия)

Нападающие

  • Бруниньо («Шахтер»)
  • Диегиньо («Коринтианс»)
  • Эрик Беле («Палмейрас»)
  • Хейттор («Палмейрас»)
  • Жуан Нунес («Ред Булл Брагантино»)
  • Руан Пабло («Баия»)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Равшан Куляб из Таджикистана
Шахтер нашел новый клуб для игрока, от которого отказался Туран
Караваев в Шахтере, француз в Динамо, вратарь сборной – в Харькове
Бруниньо (Шахтер) Изаки Силва сборная Бразилии по футболу U-20 Шахтер Донецк
Иван Чирко Источник: Бразильская конфедерация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Бокс | 30 июля 2026, 08:57 1
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем

Александр не будет драться с Джоном Джонсом

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 25
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
Футбол | 30.07.2026, 13:54
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Футбол | 29.07.2026, 21:52
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Футбол | 30.07.2026, 07:02
Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 6
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 31
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
29.07.2026, 13:44 11
Другие виды
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
28.07.2026, 08:43 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем