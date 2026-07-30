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Италия
30 июля 2026, 14:31 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
390
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ВИДЕО. «Я готов». Довбик ответил на звонок Болоньи

Игрок перешел в новую команду на правах аренды

30 июля 2026, 14:31 | Обновлено 30 июля 2026, 15:04
390
2 Comments
ВИДЕО. «Я готов». Довбик ответил на звонок Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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В четверг стало известно о переходе форварда Артема Довбика из Ромы в Болонью на правах аренды до конца сезона.

Новый клуб презентовал игрока сборной Украины видео, на котором Довбик поднимает трубку телефона и говорит: «Я готов».

Таким образом футболист отвечает на вызов, которой у него будет в Болонье.

Прошлый сезон в Роме не сложился для Довбика, который забил 3 гола в 18 матчах, а также пропустил вторую часть чемпионата из-за травмы.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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фраза мили и али
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Надіюсь сказав грати
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