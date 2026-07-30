ВИДЕО. «Я готов». Довбик ответил на звонок Болоньи
Игрок перешел в новую команду на правах аренды
В четверг стало известно о переходе форварда Артема Довбика из Ромы в Болонью на правах аренды до конца сезона.
Новый клуб презентовал игрока сборной Украины видео, на котором Довбик поднимает трубку телефона и говорит: «Я готов».
Таким образом футболист отвечает на вызов, которой у него будет в Болонье.
Прошлый сезон в Роме не сложился для Довбика, который забил 3 гола в 18 матчах, а также пропустил вторую часть чемпионата из-за травмы.
Dovbyk is here! 📞 🇺🇦— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 30, 2026
Welcome to Bologna, Artem ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/upaAWzZgbM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не будет драться с Джоном Джонсом
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua