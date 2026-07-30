ВИДЕО. «Я готов». Довбик ответил на звонок Болоньи

В четверг стало известно о переходе форварда Артема Довбика из Ромы в Болонью на правах аренды до конца сезона.

Новый клуб презентовал игрока сборной Украины видео, на котором Довбик поднимает трубку телефона и говорит: «Я готов».

Таким образом футболист отвечает на вызов, которой у него будет в Болонье.

Прошлый сезон в Роме не сложился для Довбика, который забил 3 гола в 18 матчах, а также пропустил вторую часть чемпионата из-за травмы.