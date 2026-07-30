Максанс ЛАКРУА: «Мы в состоянии написать новую историю»

Французский центральный защитник Максанс Лакруа прокомментировал свой переход в лондонский «Челси» из лондонского «Кристал Пэлас»:

«Я очень рад стать частью этого замечательного клуба. Все знают легенд «Челси», здесь есть традиция побеждать, и быть частью этой традиции – это то, чем я горжусь. Когда я разговаривал с тренером, то понял, что у нас с ним общее видение направления развития этого клуба. Мы хотим побеждать. Если посмотреть на уровень футболистов команды и инфраструктуру клуба, становится очевидно, что мы способны побеждать. Наши амбиции – это трофеи, и я с нетерпением жду, когда смогу помочь команде их завоевать».

Я считаю, что это, пожалуй, лучший трансфер для меня, ведь это лучший клуб в мире. Я разговаривал с Гюсто, Чалобой и Бадиашилем. Им было легко рассказывать хорошие вещи об этом клубе, и это неудивительно, ведь у него богатая история, и я горжусь тем, что стану частью этой истории.

Мы разговаривали с тренером по телефону. Обсуждали тактику и футбольное видение в целом. Прежде всего, мне было чрезвычайно приятно поговорить с ним о футболе. Ну и также было приятно, что у нас общие взгляды и стремления. После того, как я поговорил с тренером, я пообщался с людьми, которых знаю по сборной и которые играли за «Челси», в том числе с Мало. Он сказал, что это лучший клуб, который я только могу найти. Поэтому я сразу ответил, что дважды думать не буду – здесь всё понятно. После разговора с другими людьми я сказал себе, что это станет лучшим следующим шагом в карьере.

Я горжусь и действительно счастлив быть частью этого прекрасного проекта, я просто хочу как можно скорее начать играть. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками, старта сезона, поскольку чувствую, что мы способны написать новую историю, частью которой я могу стать. И это прекрасно.

Я наконец-то буду играть с Рисом Джеймсом и Морганом Роджерсом, а не против них. Мы хотим видеть лучших игроков своими партнерами. Я рад быть частью команды и иметь таких партнеров по команде. Я хочу писать новую историю клуба вместе с ними».