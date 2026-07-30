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  4. В Испании вынесли вердикт Ванату, Пищуру и Крапивцову после матча Жироны
Испания
30 июля 2026, 20:51 |
571
0

В Испании вынесли вердикт Ванату, Пищуру и Крапивцову после матча Жироны

Голкипер и форвард провалили товарищеский поединок с «Кастельоном»

30 июля 2026, 20:51 |
571
0
В Испании вынесли вердикт Ванату, Пищуру и Крапивцову после матча Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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В среду, 29 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились испанские «Жирона» и «Кастельон». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

В составе каталонского клуба сыграли три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, форварды Владислав Ванат и Александр Пищур, игру которых оценил журналист Рауль Замбрано Лосано:

«Крапивцов в очередной раз продемонстрировал большую неуверенность перед воротами. Это тревожит, учитывая травму Гассаниги за пятнадцать дней до начала Сегунды.

С другой стороны главным героем «Жироны» стал другой украинец. Ванат забил два гола – после удачного прорыва в штрафную и точной передачи от Франсеса.

Но когда казалось, что «Жирона» одержит вторую победу в предсезонке, соперник сравнял счет. Третий украинский игрок, Пищур , получивший игровое время в конце матча, никак не улучшил свою игру.

В последнее время форвард продолжает вызывать слишком много вопросов в атаке. Новичок «красно-белых» имел несколько возможностей забить, но не смог реализовать ни одного», – сообщил журналист.

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чемпионат Испании по футболу Сегунда Жирона Кастельон Владислав Ванат Владислав Крапивцов Александр Пищур-младший
Николай Тытюк Источник
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