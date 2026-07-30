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Испания
30 июля 2026, 18:37 | Обновлено 30 июля 2026, 19:35
2553
0

Остался один клуб, который готов заплатить 10 миллионов евро за Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» готов выйти из переговоров из-за поведения украинского футболиста

30 июля 2026, 18:37 | Обновлено 30 июля 2026, 19:35
2553
0
Остался один клуб, который готов заплатить 10 миллионов евро за Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков столкнулся с серьезными проблемами при выборе нового клуба. Об этом сообщил журналист Угур Килич.

Испанские «Валенсия», «Севилья», «Эспаньол» и нидерландский «Аякс» отказались от трансфера 28-летнего футболиста, так как не готовы отдавать десять миллионов евро за игрока с истекающим контрактом.

Единственным претендентом на Цыганкова остался турецкий «Трабзонспор», который очень недоволен поведением украинца – Цыганков не отказал «бордово-синим», но продолжает ждать привлекательного варианта в чемпионате Испании.

Представитель турецкой Суперлиги недоволен, что вингер использует «Трабзонспор», чтобы получить более интересное предложение. Турецкий клуб не собирается ждать до завершения трансферного окна и готов выйти из переговоров.

В прошлом сезоне вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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