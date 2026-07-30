Остался один клуб, который готов заплатить 10 миллионов евро за Цыганкова

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков столкнулся с серьезными проблемами при выборе нового клуба. Об этом сообщил журналист Угур Килич.

Испанские «Валенсия», «Севилья», «Эспаньол» и нидерландский «Аякс» отказались от трансфера 28-летнего футболиста, так как не готовы отдавать десять миллионов евро за игрока с истекающим контрактом.

Единственным претендентом на Цыганкова остался турецкий «Трабзонспор», который очень недоволен поведением украинца – Цыганков не отказал «бордово-синим», но продолжает ждать привлекательного варианта в чемпионате Испании.

Представитель турецкой Суперлиги недоволен, что вингер использует «Трабзонспор», чтобы получить более интересное предложение. Турецкий клуб не собирается ждать до завершения трансферного окна и готов выйти из переговоров.

В прошлом сезоне вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.