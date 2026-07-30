Тренер Гента назвал ключ к победе над ЛНЗ в ответном матче

Главный тренер бельгийского «Гента» Рик де Миль вспомнил первый матч с черкасским ЛНЗ и назва сильные качества украинского клуба.

Специалист оценил способность подопечных Виталия Пономарева высоко прессинговать. Впрочем, Рик заверил, что нашел противодействие стилю ЛНЗ.

«Я снова ожидаю, что они с первых минут покажут высокую интенсивность и применят против нас высокий прессинг. Они демонстрируют высокую интенсивность и на прошлой неделе хорошо закрывали нас, особенно в начале матча.

ЛНЗ часто играет персонально один в один, но если выходить в определенные зоны, возможности появляются. Мы должны научиться играть под их давлением. С другой стороны, стоит чаще использовать длинные передачи, когда они прессингуют высоко, но это можно делать как с габаритным форвардом, так и с форвардом, открывающимся на ходу.

Поэтому мы подготовились к их прессингу, но сосредоточились прежде всего на собственных автоматизмах.

Что с Вильфридом Канга? Он получил удар по голеностопу, и мы решили не рисковать. Я рассчитываю, что он сможет сыграть, но у нас есть несколько вариантов, если придется его заменить. Макс Дин – один из парней, претендующих на замену Канга в случае необходимости, но также есть Сонко и Сек.

Что касается Иллариона Гуре, я вижу парня с правильным настроем делать все как можно лучше. Это то, что меня успокаивает. Я знаю, что это не его идеальная позиция, но сознательно выбираю атакующего игрока, ведь хочу играть в атакующий футбол», – сказал де Миль.

Первый матч между командами голов не подарил – 0:0. Вторая встреча состоится 30 июля в Генте, старт – в 21:30.