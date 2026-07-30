Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Гента назвал ключ к победе над ЛНЗ в ответном матче
Лига конференций
30 июля 2026, 11:37 | Обновлено 30 июля 2026, 11:46
228
0

Тренер Гента назвал ключ к победе над ЛНЗ в ответном матче

Рик де Мил нашел противоядие высокому прессингу соперника

30 июля 2026, 11:37 | Обновлено 30 июля 2026, 11:46
228
0
Тренер Гента назвал ключ к победе над ЛНЗ в ответном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Рик де Мил
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер бельгийского «Гента» Рик де Миль вспомнил первый матч с черкасским ЛНЗ и назва сильные качества украинского клуба.

Специалист оценил способность подопечных Виталия Пономарева высоко прессинговать. Впрочем, Рик заверил, что нашел противодействие стилю ЛНЗ.

«Я снова ожидаю, что они с первых минут покажут высокую интенсивность и применят против нас высокий прессинг. Они демонстрируют высокую интенсивность и на прошлой неделе хорошо закрывали нас, особенно в начале матча.

ЛНЗ часто играет персонально один в один, но если выходить в определенные зоны, возможности появляются. Мы должны научиться играть под их давлением. С другой стороны, стоит чаще использовать длинные передачи, когда они прессингуют высоко, но это можно делать как с габаритным форвардом, так и с форвардом, открывающимся на ходу.

Поэтому мы подготовились к их прессингу, но сосредоточились прежде всего на собственных автоматизмах.

Что с Вильфридом Канга? Он получил удар по голеностопу, и мы решили не рисковать. Я рассчитываю, что он сможет сыграть, но у нас есть несколько вариантов, если придется его заменить. Макс Дин – один из парней, претендующих на замену Канга в случае необходимости, но также есть Сонко и Сек.

Что касается Иллариона Гуре, я вижу парня с правильным настроем делать все как можно лучше. Это то, что меня успокаивает. Я знаю, что это не его идеальная позиция, но сознательно выбираю атакующего игрока, ведь хочу играть в атакующий футбол», – сказал де Миль.

Первый матч между командами голов не подарил – 0:0. Вторая встреча состоится 30 июля в Генте, старт – в 21:30.

По теме:
Игрок Гента: «Вылет от ЛНЗ? Даже думать об этом не хочу»
Украинские клубы с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках
Полесье пропустило 20 голов в еврокубках
Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ Рик де Мил пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Sporza.be
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Другие виды | 29 июля 2026, 13:44 11
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно

История Шиши Масару, украинского сомотори из Мелитополя Сергея Соколовского

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Футбол | 30 июля 2026, 05:02 3
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
Футбол | 30.07.2026, 06:30
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 10:15
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Футбол | 30.07.2026, 05:44
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
29.07.2026, 03:32
Футбол
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
28.07.2026, 13:11 18
Футбол
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 226
Футбол
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 6
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем