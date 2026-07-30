Дмитрий НАЗАРЕНКО: «У нас было большое количество футболистов на просмотре»

Главный тренер юношеской команды черновицкой «Буковины» U-21 Дмитрий Назаренко подвел итоги предсезонных сборов.

– Дмитрий Николаевич, подготовительный период уже позади. Насколько вы довольны проделанной работой и готовностью команды к официальным матчам?

— Если говорить в целом, то я очень доволен тем, как прошла подготовка, и тем, как ребята выполняли поставленные задачи. Всё, что мы запланировали, считаю, удалось реализовать на сто процентов. Очень радует, что новые игроки уже хорошо наладили взаимодействие с теми футболистами, которые были в команде раньше. Сейчас мы уже приступаем к непосредственной подготовке к стартовому матчу чемпионата против черкасского «ЛНЗ».

– Как проходил процесс отбора, какая работа была проделана и кого удалось привлечь в состав команды?

– Мы начали сборы немного раньше, поскольку у нас было большое количество футболистов на просмотре. Не скажу точную цифру, но претендентов было действительно много. Практически всех игроков, которые в итоге присоединились к команде, я хорошо знал ещё с прошлого сезона, когда они выступали в чемпионате Украины U-19. Большинство новичков перешли к нам из ровенского «Вереса», также есть несколько игроков из «Ворсклы». Вместе с тренерским штабом на первом этапе мы просмотрели их и приняли решение оставить этих футболистов в команде. Считаю, что это очень талантливые ребята, а наша задача — помочь им прогрессировать и развиваться. Большинство из них уже прошли сборы вместе с первой командой, поэтому считаю, что селекционную работу мы провели качественно.

– Будет ли модель игры молодежной команды похожа на ту, которую использует первая команда, и как проходит ваше взаимодействие с тренерским штабом Сергея Шищенко?

– Да, модель игры будет похожей. Я убежден, что именно так и должно быть. Когда мы общались с Сергеем Юрьевичем Шищенко, то сразу договорились работать в одном направлении. Я регулярно просматриваю тренировки первой команды, мы практически ежедневно на связи, он спрашивает о ребятах. Если у нас будет похожая модель, то тем игрокам, которые перейдут в первую команду, будет значительно легче. Конечно, там другие скорости, уровень исполнителей и требования, но футболисты уже будут подготовлены к этому шагу. Именно такого подхода мы будем придерживаться и в дальнейшем.

– Регламент соревнований позволяет привлекать к матчам U-21 футболистов первой команды. Расскажите подробнее, сколько футболистов вы сможете взять и как это будет работать?

– Согласно регламенту, в заявку можно включить пятерых игроков старше 21 года. Четверо из них могут находиться на поле, а ещё один – в запасе. Что касается того, кто именно и в каком количестве будет привлекаться к матчам молодёжной команды, это уже будет решение Сергея Юрьевича. Я считаю, что это хорошо, ведь футболисты, которые не получают достаточной игровой практики в основной команде, смогут получить её у нас. Но сколько и кто – это будет решение тренера первой команды.

– Есть ли у «Буковины» U-21 какая-то конкретная задача на сезон?

– Наша главная задача – подготовка игроков для первой команды. В то же время и для клуба, и для меня важно, чтобы команда выходила на каждый матч с мыслью о победе. Если мы будем работать так же, как это делали во время сборов, то результат обязательно будет.

– Первый матч сезона – против «ЛНЗ» U-21. Насколько важно начать с положительного результата и насколько серьезен этот соперник?

– Пока не могу сказать, насколько он серьезен, ведь это первый год, когда был создан чемпионат U-21. Конечно, хотелось бы начать с победы, чтобы подарить нашим болельщикам положительные эмоции и позитивный настрой.