ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с новым тренером

Черновицкая «Буковина» официально объявила о назначении украинского специалиста Александра Зотова в тренерский штаб молодежной команды клуба (U-21).

Условия сотрудничества между клубом и 51-летним тренером не разглашаются.

Александр провел более 360 матчей в Украинской Премьер-лиге в составе «Черноморца», «Кривбасса», «Ворсклы», донецкого «Металлурга» и «Закарпатья». Также выступал за молодежную и национальную сборные Украины и сыграл 29 матчей в еврокубках.

Тренерскую карьеру Александр Зотов начал в 2015 году, возглавив «Металлург» Донецк U-19. В том же году перешел в структуру каменской «Стали»: сначала был ассистентом главного тренера Юрия Вирта в команде U-19, затем возглавил юношескую команду, а позже стал ассистентом Вирта в «Стали-2».

В сезоне 2016/17 Зотов ассистировал Юрию Вирту в ровенском «Вересе», после чего продолжил работать вместе с ним в футбольном клубе «Рух». Ещё через сезон специалист вернулся в «Верес», где 4 сезона работал помощником главного тренера.

В сезоне 2023/24 Александр Зотов был помощником Сергея Шищенко в житомирском «Полесье». Последним местом работы специалиста стала тернопольская «Нива», где он работал помощником в тренерском штабе Юрия Вирта.