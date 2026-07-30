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Молодежные турниры
30 июля 2026, 19:25 |
355
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с новым тренером

Александр Зотов присоединился к тренерскому штабу «Буковины» U-21

30 июля 2026, 19:25 |
355
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с новым тренером
ФК Буковина. Олександр Зотов
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Черновицкая «Буковина» официально объявила о назначении украинского специалиста Александра Зотова в тренерский штаб молодежной команды клуба (U-21).

Условия сотрудничества между клубом и 51-летним тренером не разглашаются.

Александр провел более 360 матчей в Украинской Премьер-лиге в составе «Черноморца», «Кривбасса», «Ворсклы», донецкого «Металлурга» и «Закарпатья». Также выступал за молодежную и национальную сборные Украины и сыграл 29 матчей в еврокубках.

Тренерскую карьеру Александр Зотов начал в 2015 году, возглавив «Металлург» Донецк U-19. В том же году перешел в структуру каменской «Стали»: сначала был ассистентом главного тренера Юрия Вирта в команде U-19, затем возглавил юношескую команду, а позже стал ассистентом Вирта в «Стали-2».

В сезоне 2016/17 Зотов ассистировал Юрию Вирту в ровенском «Вересе», после чего продолжил работать вместе с ним в футбольном клубе «Рух». Ещё через сезон специалист вернулся в «Верес», где 4 сезона работал помощником главного тренера.

В сезоне 2023/24 Александр Зотов был помощником Сергея Шищенко в житомирском «Полесье». Последним местом работы специалиста стала тернопольская «Нива», где он работал помощником в тренерском штабе Юрия Вирта.

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Александр Зотов чемпионат Украины по футболу U-21 Буковина Черновцы назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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