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Лига конференций
30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 11:25
173
0

Украинские клубы с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках

Черкасский ЛНЗ в матче против Гента попытается открыть зачет забитым голам на евроарене

30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 11:25
173
0
Украинские клубы с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ попытается забить свой первый гол в еврокубках в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.

В истории выступлений украинских команд на евроарене, кроме ЛНЗ, только черниговская Десна не забила ни одного гола.

По этому поводу вспомним представителей Украины с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках.

Украинские команды с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках

  • 0 – Десна (1 матч)
  • 0 – ЛНЗ (1 матч)
  • 1 – Олимпик (2 матча)
  • 2 – Нива Винница (4 матча)
  • 2 – Колос (4 матча)
  • 8 – Кривбасс (10 матчей)
  • 8 – Металлург Запорожье (8 матчей)
  • 9 – Мариуполь (10 матчей)
  • 10 – Александрия (14 матчей)
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статистика Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ Гент
Сергей Турчак Источник: Instagram
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