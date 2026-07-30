Украинские клубы с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках

Черкасский ЛНЗ попытается забить свой первый гол в еврокубках в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.

В истории выступлений украинских команд на евроарене, кроме ЛНЗ, только черниговская Десна не забила ни одного гола.

По этому поводу вспомним представителей Украины с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках.

Украинские команды с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках