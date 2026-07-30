Лига конференций30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 11:25
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Украинские клубы с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках
Черкасский ЛНЗ в матче против Гента попытается открыть зачет забитым голам на евроарене
30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 11:25
173
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Черкасский ЛНЗ попытается забить свой первый гол в еврокубках в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против бельгийского Гента.
В истории выступлений украинских команд на евроарене, кроме ЛНЗ, только черниговская Десна не забила ни одного гола.
По этому поводу вспомним представителей Украины с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках.
Украинские команды с наименьшим количеством забитых мячей в еврокубках
- 0 – Десна (1 матч)
- 0 – ЛНЗ (1 матч)
- 1 – Олимпик (2 матча)
- 2 – Нива Винница (4 матча)
- 2 – Колос (4 матча)
- 8 – Кривбасс (10 матчей)
- 8 – Металлург Запорожье (8 матчей)
- 9 – Мариуполь (10 матчей)
- 10 – Александрия (14 матчей)
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