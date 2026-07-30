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Лига конференций
30 июля 2026, 11:05 |
164
0

Полесье пропустило 20 голов в еврокубках

Вспомним всех соперников «волков», отмечавшихся забитыми мячами в поединках против них

30 июля 2026, 11:05 |
164
0
Полесье пропустило 20 голов в еврокубках
ФК Полесье
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Житомирское Полесье после поражения от Копенгагена со счетом 1:2 в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 довело количество пропущенных мячей в еврокубках до 20.

Это произошло в 10-м поединке «волков» на евроарене, то есть в среднем Полесье пропускало ровно 2 мяча за игру.

Вспомним вратарей житомирской команды по количеству пропущенных мячей.

Вратари Полесья по количеству пропущенных мячей в еврокубках

  • 11 – Олег Кудрик
  • 5 – Георгий Бущан
  • 4 – Евгений Волынец

Также вспомним команды, отмечавшиеся голами в матчах против Полесья в еврокубках.

Команды, забивавшие в ворота Полесья в еврокубках

  • 6 – Фиорентина
  • 5 – Копенгаген
  • 4 – Олимпия
  • 3 – Санта-Колома
  • 2 – Пакш
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Копенгаген статистика Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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