Полесье пропустило 20 голов в еврокубках
Вспомним всех соперников «волков», отмечавшихся забитыми мячами в поединках против них
Житомирское Полесье после поражения от Копенгагена со счетом 1:2 в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 довело количество пропущенных мячей в еврокубках до 20.
Это произошло в 10-м поединке «волков» на евроарене, то есть в среднем Полесье пропускало ровно 2 мяча за игру.
Вспомним вратарей житомирской команды по количеству пропущенных мячей.
Вратари Полесья по количеству пропущенных мячей в еврокубках
- 11 – Олег Кудрик
- 5 – Георгий Бущан
- 4 – Евгений Волынец
Также вспомним команды, отмечавшиеся голами в матчах против Полесья в еврокубках.
Команды, забивавшие в ворота Полесья в еврокубках
- 6 – Фиорентина
- 5 – Копенгаген
- 4 – Олимпия
- 3 – Санта-Колома
- 2 – Пакш
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