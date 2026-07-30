Полесье пропустило 20 голов в еврокубках

Житомирское Полесье после поражения от Копенгагена со счетом 1:2 в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 довело количество пропущенных мячей в еврокубках до 20.

Это произошло в 10-м поединке «волков» на евроарене, то есть в среднем Полесье пропускало ровно 2 мяча за игру.

Вспомним вратарей житомирской команды по количеству пропущенных мячей.

Вратари Полесья по количеству пропущенных мячей в еврокубках

11 – Олег Кудрик

5 – Георгий Бущан

4 – Евгений Волынец

Также вспомним команды, отмечавшиеся голами в матчах против Полесья в еврокубках.

Команды, забивавшие в ворота Полесья в еврокубках