Британский журналист: «В Ливерпуле будут удивлены, если Забарный придет»

Известный британский журналист Дэвид Линч заявил, что в настоящее время в «Ливерпуле» не рассматривают вариант с подписанием украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Я слышал и сам несколько раз вспоминал, что возможно что-то есть. Но на прошлой неделе у меня состоялся разговор с одним человеком из «Ливерпуля», и мне сказали, что они будут удивлены, если он приедет.

У меня создается впечатление, что большая часть подобных разговоров, возможно, исходит от самого игрока, считающего, что это может его заинтересовать, если такая возможность появится.

Но пока не создается впечатление, что «Ливерпуль» проявляет какую-то активную деятельность. Возможно, этот вариант появится позже, если им не удастся получить других игроков, но, судя по тому, что я слышу, на сегодняшний день – он не очень активен», – сказал Линч в эфире подкаста Media Matters.

Ранее другой британский журналист Крис Паяк рассказал, сколько Ливерпуль должен заплатить за Забарного.