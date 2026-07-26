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Франция
26 июля 2026, 20:06 |
1259
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Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного

Крис Паяк считает, что украинец будет стоить недорого

26 июля 2026, 20:06 |
1259
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Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Крис Паяк, соучредитель The Redmen TV, одного из крупнейших независимых медиаканалов, ориентированных на болельщиков «Ливерпуля», поделился мнением относительно украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного, к которому «красные» проявляют интерес.

«Это хороший игрок, который может вернуться в наш чемпионат. У него опыт игры в команде, которая доминирует во владении мячом, ранее работал с нашим главным тренером и, если верить слухам, его можно приобрести по довольно низкой цене», – заявил Паяк в эфире The Redmen TV.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что известный британский журналист Дэвид Линч ожидает трансфер Забарного.

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Ливерпуль трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко Источник: Instagram
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Так скільки заплатить? Бо зі статті незрозуміло. Чи заголовок такий дурнуватий?
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