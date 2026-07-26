Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного
Крис Паяк считает, что украинец будет стоить недорого
Крис Паяк, соучредитель The Redmen TV, одного из крупнейших независимых медиаканалов, ориентированных на болельщиков «Ливерпуля», поделился мнением относительно украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного, к которому «красные» проявляют интерес.
«Это хороший игрок, который может вернуться в наш чемпионат. У него опыт игры в команде, которая доминирует во владении мячом, ранее работал с нашим главным тренером и, если верить слухам, его можно приобрести по довольно низкой цене», – заявил Паяк в эфире The Redmen TV.
Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.
Сообщалось, что известный британский журналист Дэвид Линч ожидает трансфер Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград
Полузащитник Шахтера дал интересный ответ на вопрос о целях в команде