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Франция
26 июля 2026, 10:12 | Обновлено 26 июля 2026, 10:35
1484
0

«Это безумие». Известный журналист ожидает трансфер звезды сборной Украины

Дэвид Линч не исключает трансфера Ильи Забарного в Ливерпуль

26 июля 2026, 10:12 | Обновлено 26 июля 2026, 10:35
1484
0
«Это безумие». Известный журналист ожидает трансфер звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Известный британский журналист Дэвид Линч поделился мнениями о возможном переходе в «Ливерпуль» украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Несомненно, за ним стоит понаблюдать. Я хочу напомнить, что Ричард Хьюз (спортивный директор «Ливерпуля» – прим.) купил его в «Борнмут». Очевидно, Ираола работал с ним и тоже был от него без ума. Есть предположение, что «ПСЖ» будет готов к продаже. Но сколько же тут «если»? Это просто безумие.

Я бы не удивился, если бы его приобрели позже в это трансферное окно в случае, если бы «ПСЖ» действительно захотел от него избавиться, но пока мы до этого не дошли. Итак, это имя, которое, мне кажется, стоит вспомнить. Он явно нравится сотрудникам отдела по подбору игроков в «Ливерпуле», явно нравится тренеру, у него есть опыт игры в Премьер-лиге, он в хорошем возрасте, возможно, он будет доступен, но это уже по усмотрению «ПСЖ».

Честно говоря, я не могу упомянуть ни одного варианта, который, по моему мнению, был бы на 100% перспективным на данный момент. Считаю, что Забарный отвечает просто множеству критериев. Я просто считаю, что за ним следует наблюдать. Давайте будем внимательно следить за этим игроком. Это интересное имя», – сказал Линч в эфире подкаста Media Matters.

Ранее другой британский журналист Алекс Крук заявил, что Забарного предложили двум английским клубам.

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Ливерпуль трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко Источник: Anfield Index
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