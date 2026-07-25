Британский журналист: «Забарного предложили подписать двум клубам»

Британский журналист Алекс Крук заявил, что услуги украинского защитника французского «ПСЖ» Ильи Забарного были предложены сразу двум клубам.

«Сегодня утром мне сообщили, что «Ливерпулю» и «Челси» предлагали кандидатуру Ильи Забарного, бывшего защитника «Борнмута». Он перешел в «ПСЖ», но практически не получал игрового времени. Он, очевидно, хорошо знаком Ричарду Хьюзу, спортивному директору «Ливерпуля», – сказал Крук TalkSPORT.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.

Ранее другой британский журналист Дэвид Линч заявил, что «Ливерпуль» будет в восторге от трансфера Забарного.