Британский журналист: «Забарного предложили подписать двум клубам»
Алекс Крук рассказал, где может продолжить карьеру украинский защитник
Британский журналист Алекс Крук заявил, что услуги украинского защитника французского «ПСЖ» Ильи Забарного были предложены сразу двум клубам.
«Сегодня утром мне сообщили, что «Ливерпулю» и «Челси» предлагали кандидатуру Ильи Забарного, бывшего защитника «Борнмута». Он перешел в «ПСЖ», но практически не получал игрового времени. Он, очевидно, хорошо знаком Ричарду Хьюзу, спортивному директору «Ливерпуля», – сказал Крук TalkSPORT.
Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.
Ранее другой британский журналист Дэвид Линч заявил, что «Ливерпуль» будет в восторге от трансфера Забарного.
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