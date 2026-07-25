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  4. Британский журналист: «Забарного предложили подписать двум клубам»
Франция
25 июля 2026, 10:21 |
783
3

Британский журналист: «Забарного предложили подписать двум клубам»

Алекс Крук рассказал, где может продолжить карьеру украинский защитник

25 июля 2026, 10:21 |
783
3 Comments
Британский журналист: «Забарного предложили подписать двум клубам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Британский журналист Алекс Крук заявил, что услуги украинского защитника французского «ПСЖ» Ильи Забарного были предложены сразу двум клубам.

«Сегодня утром мне сообщили, что «Ливерпулю» и «Челси» предлагали кандидатуру Ильи Забарного, бывшего защитника «Борнмута». Он перешел в «ПСЖ», но практически не получал игрового времени. Он, очевидно, хорошо знаком Ричарду Хьюзу, спортивному директору «Ливерпуля», – сказал Крук TalkSPORT.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.

Ранее другой британский журналист Дэвид Линч заявил, что «Ливерпуль» будет в восторге от трансфера Забарного.

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трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль ПСЖ Челси Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Неотримував ігрового часу?
Ідіоти!
Другий в клубі по хвилинах в чемпіонаті Франції.
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+3
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Відразу видно, що брехня і вкидання від якогось ноунейма Кука
Як це "не отримував практично ігрового часу", якщо у внутрішньому чемпіонаті грав майже в усіх матчах! Видно яке "обізнане" джерело
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