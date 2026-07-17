Британский журналист – о трансфере Забарного: «Ливерпуль будет в восторге»

Британский журналист Дэвид Линч поделился мнением по поводу интереса «Ливерпуля» к украинскому защитнику «ПСЖ» Илье Забарному.

«Думаю, это один из игроков, у которых можно увидеть потенциал. Ричард Хьюз (спортивный директор «Ливерпуля» – прим.) знает его по работе в «Борнмуте» и знает о нем все. Конечно, тренеру он тоже нравится.

Если «ПСЖ» окажется в ситуации, когда они подумают: «Ладно, ничего не вышло, мы готовы пойти на сделку по сниженной цене», то «Ливерпуль», как правило, в восторге от таких предложений. Вспомните, например, как они забрали Райана Гравенберха из «Баварии» за смешную цену.

Там у него ничего не получилось, но в «Ливерпуле» у него все сложилось. Они уже показывали, что заинтересованы в подобных приобретениях, поэтому для меня это гораздо более логичный вариант, и в нем еще есть потенциал.

Думаю, у Ливерпуля не хватает центральных защитников. Они делают слишком большую ставку на Жаке, Леони и, конечно же, на Ван Дейка, который теперь на год старше, учитывая имеющиеся у них варианты.

Забарный – игрок, который, как мне кажется, находится в поле зрения клуба, но опять же трансферное окно еще не закрыто, и может понадобиться, чтобы «ПСЖ» заявил, что для него там нет соответствующей роли, чтобы этот трансфер начал развиваться.

Возможно, понадобится несколько недель, чтобы все наладилось, но я бы не исключал его из рассмотрения. Думаю, за ним следует наблюдать», – сказал Линч в эфире Transfer Insight на канале The Redmen TV.

Сообщалось, что в Англии ожидают трансфер Забарного в «Ливерпуль».