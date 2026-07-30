Италия30 июля 2026, 13:01 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
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Новый тренер сборной Италии: «Задача – выиграть один или даже два трофея»
Манчини нацелен на успех
30 июля 2026, 13:01 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
464
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Опытный наставник Роберто Манчини вернулся в сборную Италии, с которой надеется завоевывать трофеи. Ранее Италия под руководством специалиста выиграла Евро-2020.
«Контракт подписан на 4 года, и я надеюсь, что за это время удастся завоевать один или даже два больших трофея. Я хочу, чтобы итальянцы снова полюбили свою сборную».
«Хочу сделать Италию великой снова», – сказал Манчини.
Осенью сборная в Лиге наций сыграет против Франции, Бельгии и Турции.
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