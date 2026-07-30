Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер сборной Италии: «Задача – выиграть один или даже два трофея»
Италия
30 июля 2026, 13:01 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
464
0

Новый тренер сборной Италии: «Задача – выиграть один или даже два трофея»

Манчини нацелен на успех

30 июля 2026, 13:01 | Обновлено 30 июля 2026, 13:29
464
0
Новый тренер сборной Италии: «Задача – выиграть один или даже два трофея»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Опытный наставник Роберто Манчини вернулся в сборную Италии, с которой надеется завоевывать трофеи. Ранее Италия под руководством специалиста выиграла Евро-2020.

«Контракт подписан на 4 года, и я надеюсь, что за это время удастся завоевать один или даже два больших трофея. Я хочу, чтобы итальянцы снова полюбили свою сборную».

«Хочу сделать Италию великой снова», – сказал Манчини.

Осенью сборная в Лиге наций сыграет против Франции, Бельгии и Турции.

По теме:
Неста: «Сын с трудом верит мне, что мы были чемпионами мира»
Роберто Манчини извинился перед итальянскими болельщиками
Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности
Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30 июля 2026, 09:12 1
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного

Журналист Линч сообщил, что появление Ильи в «Ливерпуле» маловероятно

Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Футбол | 30 июля 2026, 05:44 5
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы

Трубин может перейти в «Тоттенхэм» или «Астон Виллу»

Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»
Футбол | 30.07.2026, 10:32
Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»
Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Другие виды | 29.07.2026, 13:44
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Футбол | 30.07.2026, 00:01
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 36
Футбол
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 226
Футбол
Ронни О'Салливан вылетел из Шанхай Мастерс, Джадд Трамп вышел в 1/4 финала
Ронни О'Салливан вылетел из Шанхай Мастерс, Джадд Трамп вышел в 1/4 финала
28.07.2026, 18:11 1
Снукер
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 3
Футбол
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 164
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем