Новый тренер сборной Италии: «Задача – выиграть один или даже два трофея»

Опытный наставник Роберто Манчини вернулся в сборную Италии, с которой надеется завоевывать трофеи. Ранее Италия под руководством специалиста выиграла Евро-2020.

«Контракт подписан на 4 года, и я надеюсь, что за это время удастся завоевать один или даже два больших трофея. Я хочу, чтобы итальянцы снова полюбили свою сборную».

«Хочу сделать Италию великой снова», – сказал Манчини.

Осенью сборная в Лиге наций сыграет против Франции, Бельгии и Турции.