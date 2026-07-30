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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 09:29 |
1019
0

Повторит ли судьбу Гуцуляка? Авдыш – о будущем Андриевского в Полесье

Александр сосредоточен и хочет выступать за «волков»

30 июля 2026, 09:29 |
1019
0
Повторит ли судьбу Гуцуляка? Авдыш – о будущем Андриевского в Полесье
ФК Полесье. Александр Андриевский
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Футбольный менеджер Олег Авдыш, представляющий интересы Александра Андриевского, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, планирует ли полузащитник продлить контракт с Полесьем.

– У Александра Андриевского осталось полгода контракта с «Полесьем». Он уже может вести переговоры с другими клубами. Какие его дальнейшие шаги: стремится остаться в Житомире или сменить клубную прописку?

– Сейчас Александр полностью сфокусирован на выступлениях за «Полесье». Он мотивирован демонстрировать свой лучший футбол и доказать Андреа Мальдери, что заслуживает вызова в национальную сборную Украины.

Он не испытывает давления из-за контрактной ситуации, поскольку к нему есть интерес из-за границы. Однако до того момента, пока не появится четкое понимание позиции «Полесья», он не планирует вести переговоры с другими клубами.

– Руководство «волков» выходило на Александра с предложением продолжить сотрудничество?

– Клуб знает о сроке действия контракта Александра. Остальные детали внутренней коммуникации на этом этапе я не хотел бы комментировать.

– Президент и менеджмент «Полесья» не спешат продлевать контракт с Андриевским. Почему? Может ли Андриевский пойти по пути Гуцуляка, подписав контракт с другим клубом, к которому уже зимой будет право перейти как свободный агент?

– Пока я не считаю целесообразным сравнивать ситуации Андриевского и Гуцуляка. Это два разных кейса — как по своей специфике, так и по карьерным целям футболистов.

Мы всегда исходим, прежде всего, из интересов и целей каждого конкретного игрока. Именно их мы будем отстаивать при принятии любых дальнейших решений, – сказал Авдыш.

Александр Андриевский перебрался в житомирское Полесье зимой 2025 года. Его контракт с «волками» действует до 31 декабря 2026 года.

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Олег Авдыш Александр Андриевский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу эксклюзив продление контракта
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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