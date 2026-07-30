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  4. «Есть интерес из топ-5 лиг»: Авдыш – о будущем Гуцуляка после Полесья
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 07:42 |
1595
3

«Есть интерес из топ-5 лиг»: Авдыш – о будущем Гуцуляка после Полесья

Алексей не спешит принимать поспешных решений

30 июля 2026, 07:42 |
1595
3 Comments
«Есть интерес из топ-5 лиг»: Авдыш – о будущем Гуцуляка после Полесья
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Футбольный менеджер Олег Авдыш, представляющий интересы Алексея Гуцуляка, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что у вингера сборной Украины есть предложение из топ-5 лиг. По словам Авдыша, Гуцуляк не спешит принимать поспешные решения.

– По Гуцуляку сейчас в СМИ «гуляет» информация, что у Алексея есть два конкретных варианта продолжения карьеры: «Аль-Вахда» из ОАЭ и турецкие клубы. Это правда? К какому варианту склоняется сам футболист?

– Информация об интересе со стороны клубов из ОАЭ и Турции соответствует действительности. Кроме того, недавно появился вариант из одной из топ-5 европейских лиг.

Поэтому Алексей по-прежнему не торопится с окончательным решением. Рынок вокруг него остается активным, а количество предложений постепенно увеличивается.

Также отмечу, что, по данным Transfermarkt, Алексей занимает пятое место среди самых дорогих свободных агентов мира на своей позиции. Выше располагаются только Мохамед Салах, Адама Траоре, Рияд Марез и Бертран Траоре, – сказал менеджер.

После завершения сезона 2025/26 Гуцуляк отказался продолжать сотрудничество с житомирским клубом. Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года, проведя 65 матчей (21+11).

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Олег Авдыш Алексей Гуцуляк трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Вахда Мекка чемпионат Турции по футболу эксклюзив
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Казковий ідіот, Аль-Вахда останній клуб який і бореться за високі місця і  давав 1.5 лями зарплати. Натомісць цей авдиш запре гуцуляка в якусь помийку, що бореться за виживання і де мяч бачать по святах, як зробив це з Лупашком, з якого ржуть вже навіть вболівальники польської другої ліги. А потім буде нить чого мене не викликають з цієй помийки в збірну і чого мені платять менше ніж навіть в Поліссі після сплати податків.
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0
Это ж как надо любить бабки чтобы внушать себе что я самый дорогой свободный агент.
Короче с человеческими качествами вме понятно.
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-1
Не не поспішає, а нафіг нікому не потрібен з такими захцянками по зарплаті
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-1
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