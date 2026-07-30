«Есть интерес из топ-5 лиг»: Авдыш – о будущем Гуцуляка после Полесья

Футбольный менеджер Олег Авдыш, представляющий интересы Алексея Гуцуляка, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что у вингера сборной Украины есть предложение из топ-5 лиг. По словам Авдыша, Гуцуляк не спешит принимать поспешные решения.

– По Гуцуляку сейчас в СМИ «гуляет» информация, что у Алексея есть два конкретных варианта продолжения карьеры: «Аль-Вахда» из ОАЭ и турецкие клубы. Это правда? К какому варианту склоняется сам футболист?

– Информация об интересе со стороны клубов из ОАЭ и Турции соответствует действительности. Кроме того, недавно появился вариант из одной из топ-5 европейских лиг.

Поэтому Алексей по-прежнему не торопится с окончательным решением. Рынок вокруг него остается активным, а количество предложений постепенно увеличивается.

Также отмечу, что, по данным Transfermarkt, Алексей занимает пятое место среди самых дорогих свободных агентов мира на своей позиции. Выше располагаются только Мохамед Салах, Адама Траоре, Рияд Марез и Бертран Траоре, – сказал менеджер.

После завершения сезона 2025/26 Гуцуляк отказался продолжать сотрудничество с житомирским клубом. Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года, проведя 65 матчей (21+11).