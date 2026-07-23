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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 22:07 |
776
0

В Полесье впервые прокомментировали прекращение сотрудничества с Гуцуляком

Александр Хацкевич оценил действия вингера сборной Украины, который стал свободным агентом

23 июля 2026, 22:07 |
776
0
В Полесье впервые прокомментировали прекращение сотрудничества с Гуцуляком
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич прокомментировал прекращение сотрудничества с вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком, который стал свободным агентом:

– Почему не удалось договориться о продолжении сотрудничества? Правда ли, что были предъявлены неадекватные требования? И что можете сказать о его агенте?

– Мы благодарны Алексею за два года, которые он провел в клубе. Я лично работал с ним год. Это очень квалифицированный футболист, но он сделал свой выбор.

Возможно, я сейчас говорю не как функционер, а как просто футбольный человек, но считаю, что с клубом и президентом, которые очень много сделали для футболиста, нужно расставаться немного иначе.

Человеческие качества всегда должны быть на первом месте. Что касается агента, то я не хочу ничего комментировать. Я практически с ним не знаком, – сказал Хацкевич.

Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Александр Хацкевич Геннадий Буткевич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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