В Полесье впервые прокомментировали прекращение сотрудничества с Гуцуляком

Вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич прокомментировал прекращение сотрудничества с вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком, который стал свободным агентом:

– Почему не удалось договориться о продолжении сотрудничества? Правда ли, что были предъявлены неадекватные требования? И что можете сказать о его агенте?

– Мы благодарны Алексею за два года, которые он провел в клубе. Я лично работал с ним год. Это очень квалифицированный футболист, но он сделал свой выбор.

Возможно, я сейчас говорю не как функционер, а как просто футбольный человек, но считаю, что с клубом и президентом, которые очень много сделали для футболиста, нужно расставаться немного иначе.

Человеческие качества всегда должны быть на первом месте. Что касается агента, то я не хочу ничего комментировать. Я практически с ним не знаком, – сказал Хацкевич.

Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.