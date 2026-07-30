Дубль Сона. Матч всех звезд: команды MLS и Liga MX устроили шоу в Шарлотт

В ночь на 30 июля на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлотт состоялся матч всех звезд: сборная Major League Soccer (MLS) переиграла команду Liga MX (мексиканская лига) со счетом 4:3.

В составе сборной MLS дубль оформил Сон Хын Мин, который на клубном уровне защищает цвета Лос-Анджелеса. Еще по одному голу забили Филип Зикернагель (Чикаго Файр) и Эвандер (Цинциннати).

У команды Liga MX отличились Луис Рей (Гвадалахара), Саломон Рондон (Пачука) и Хосе Парадела (Круз Азул).

За сборную MLS из бывших звездных игроков, которые феерили в Европе, помимо Сона также сыграл Томас Мюллер. Немецкий форвард из команды Ванкувер появился на поле на 63-й минуте вместо Пепа Биля, голевыми действиями не отличился.

Матч всех звезд: MLS vs Liga MX. 30 июля

MLS All Stars – Liga MX All Stars – 4:3

Голы: Сон Хын Мин, 20, 23, Зикернагель, 42, Эвандер, 58 – Рей, 9, Рондон, 55, Парадела, 90+1