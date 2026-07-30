ФОТО. Девушка звезды Реала похвасталась фигурой в бикини после ЧМ-2026

Девушка полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема – американская модель Эшлин Кастро – поделилась новыми эффектными кадрами с отдыха.

28-летняя красавица опубликовала в Instagram серию пляжных фотографий, на которых позирует в бикини на фоне моря. Для отдыха Кастро выбрала новый образ с заплетенными волосами.

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Во время чемпионата мира-2026 Эшлин регулярно поддерживала Беллингема с трибун и появлялась на матчах вместе с родителями футболиста. После поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале камеры также запечатлели девушку рядом с Джудом.

Кастро является популярной моделью и инфлюенсером. Ее страница в Instagram уже насчитывает более миллиона подписчиков, однако совместными фотографиями с Беллингемом пара делится довольно редко, предпочитая не выставлять отношения напоказ.