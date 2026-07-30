ФОТО. Девушка Ямаля стала звездой соцсетей после ЧМ-2026

Победа сборной Испании на чемпионате мира-2026 принесла огромную популярность не только футболистам команды.

Аудитория девушки звезды «Барселоны» Ламина Ямаля – Инес Гарсии – стремительно выросла во время турнира. По подсчетам El Debate, после каждого матча сборной Испании она получала в среднем 161 908 новых подписчиков в Instagram.

Самый большой скачок произошел после финала против Аргентины – за короткое время на страницу Инес подписались около 400 тысяч человек. На финальный матч пришлось почти 50% всего прироста ее аудитории за этот период.

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До начала ЧМ-2026 на Гарсию были подписаны около 200 тысяч пользователей. После турнира ее аудитория, по данным издания, выросла примерно до 4 миллионов.

Публикация Инес с поздравлением Ямаля после победы на чемпионате мира собрала более 15 миллионов лайков.