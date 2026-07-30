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Лига Европы
30 июля 2026, 00:48 | Обновлено 30 июля 2026, 00:53
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0

ПАОК – Динамо. Прогноз Виктора Вацко на матч квалификации Лиги Европы

Киевляне в Греции постараются отыграться после неудачи в первом матче (2:3)

30 июля 2026, 00:48 | Обновлено 30 июля 2026, 00:53
110
0
ПАОК – Динамо. Прогноз Виктора Вацко на матч квалификации Лиги Европы
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После поражения недельной давности в Польше со счетом 2:3 «Динамо» прибыло в греческий город Салоники на ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы-2026/27 против местного ПАОКа с желанием обязательно отыграться и продемонстрировать, что неудача в первом поединке была связана в основном с фактором плохой реализации собственных моментов.

Действительно, в первом матче показатель ожидаемых голов у «Динамо» превысил аналогичный у ПАОКа – 1,95xG против 1,65xG. Один только Матвей Пономаренко имел два шикарных момента во втором тайме, но так и не сумел выжать из них хотя бы один мяч для своей команды. А вот греки на максимум наказали молодой центр обороны «Динамо», который в этой игре выглядел, откровенно говоря, довольно слабым.

В Греции ПАОК получит свой главный козырь – сумасшедшую поддержку трибун. Агрессивная публика будет гнать своих любимцев вперед, а вот в отношении «Динамо» можно ожидать повторения гнусных провокаций, которые фиксировались и в первом поединке. В теории этот фактор должен сыграть в пользу ПАОКа, но если «бело-синие» сумеют должным уровнем абстрагироваться от происходящего и сконцентрироваться на игре, то вполне способны воспользоваться своим козырем – игрой на контратаках.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Вероятнее всего, в Салониках «Динамо» не будет действовать настолько же активно на мяче, как в первом матче. Благодаря этому грекам придется идти в высокий контрпрессинг, так как тренерский штаб команды требует этого от своих подопечных, но это чревато проблемами в обороне. На самом деле, первая игра против «Динамо» в Польше показала, что в центре защиты ПАОКа «дыры» образуются с не меньшей регулярностью, нежели у «динамовцев». Нужно просто уметь подлавливать оппонента на этом, а также реализовывать свои шансы.

Утверждать, что «Динамо» справится с задачей и сумеет сделать выводы из первой игры, обязательно исправив ошибки в ответной, вряд ли приходится. Четвертая команда УПЛ по итогам минувшего сезона сейчас не выглядит убедительно, и со скрипом вкатывается в новый сезон. Тренерский штаб «бело-синих» во главе с Игорем Костюком также не выглядит способным что-то умело менять по ходу поединков, поэтому и в Греции, увы, стоит ожидать от «Динамо» ошибок в обороне.

Но вот в атаке «бело-синие» просто обязаны сыграть более собранно и эффективно. Особенно это касается молодого центрфорварда «Динамо» Матвея Пономаренко, вокруг которого в последние недели буквально роятся трансферные слухи. Этот фактор, а также недавнее подписание нового контракта с киевлянами, должны придать Пономаренко настроения показать свой лучший футбол. Плюс Матвей «должен» болельщикам за первый матч, где его реализация оставляла желать лучшего…

Наиболее очевидный прогноз на этот матч – проход ПАОКа. Это объективность, с которой сложно спорить. Но для украинских болельщиков свойственно сохранять надежды на лучшее до последнего, а потому для минимизации рисков, но и с целью внесения дополнительной интриги в просмотр лучше обратить внимание на ставку «обе забьют». Оборонительные построения обеих команд, равно как и события первого матча, говорят в пользу версии, что это более чем вероятно.

А вот для любителей рискнуть по-настоящему советую обратить внимание на ставку, касающуюся авторов голов. После всего, что было в первом матче, а также на фоне фактора дополнительной мотивации, есть уверенность, что в Салониках в воротах ПАОКа Матвей Пономаренко отличится уж точно. Прямо сейчас на betking на это еще и очень «вкусный» коэффициент – 3,66.

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