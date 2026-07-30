Фанаты ПАОКа – часовые Черного ада, стартовавшие из... парикмахерской

«Они просто сумасшедшие» – так в целом охарактеризовал греческих фанатов известный британский исследователь фан-тематики Дуги Бримсон. Среди других отличительных черт греческого фанатья гуру фан-литературы выделяет настоящую религиозность чувств к любимой клубной команде, уйму пиротехники, запредельную жестокость в драках и максимальную политизированность трибун. Фаны ПАОКа в этом ряду отнюдь не исключение.

Что касается политизированности, то они имеют давнюю левую направленность, помноженную на ярко выраженную пророссийскость. И хотя флаг россии на трибунах в Люблине – то вполне может быть инициатива польских друзей фанатов ПАОКа из лагеря поклонников «Видзева» из Лодзи, однако практически нет сомнений, что вот тот агрессивный триколор, ставший символом насилия и многочисленных военных преступлений, сегодня мы увидим на трибунах.

Один Бог, одна вера

А началось все с района Неаполи в Салониках. Это северная часть города и едва ли не самый густозаселенный район в Европе. Именно здесь в далеком 1963 г. появилась на свет первая организационно оформленная ассоциация фанов черно-белых. Та группа является едва ли не самой старшей в Европе, а идея ее создания родилась в... парикмахерской. Группа поклонников «двуглавых орлов», чьи энтузиазм и страсть превосходили все пределы, создали ассоциацию, имея целью защиту интересов клуба и помощь в работе администрации ПАОКа. В первый же год существования в ассоциацию вступило 2000 человек. Выезды по всей Греции в то время были в диковинку, а вот полсотни членов ассоциации в любом уголке страны создавали для своих любимцев домашнюю атмосферу.

Впрочем, в их деятельность решительно вмешалась политика, поскольку режим черных полковников, установленный в Греции в 1967 г., запретил деятельность ассоциации, открыто симпатизировавшей левым идеям. Однако после восстановления демократии, в 1974 г. фаны из Неаполи продолжили свою деятельность. К слову, пару десятков из них заглянуло в Киев в 1976-м на матч Кубка чемпионов против «Динамо». Запомнились фан-кепками, шахматными флагами, двухцветными шарфами и какой-то безнадежной верой в своих любимцев даже при счете 0:4. В морозную погоду в октябре визитеры из Греции, тем не менее, болели весьма самоотверженно.

Впоследствии те горячие болельщики пережили несколько взлетов и падений. Они запомнились обязывающим баннером: «Для нас есть один Бог, одна вера – ПАОК». В 1990 г. организовали фан-выезд в Севилью на еврокубковую игру без ночлега. В 1992 г. в 25-летнем возрасте лидером этого движения становится Гиоргос и по прозвищу «Беллос». Это был расцвет рожденной в районе Неаполи фан-группы. «Беллос» организовывал евровыезды, продвигал идеи солидарности между фанатами и завоевал весомый авторитет. К сожалению, в 1998 г. в 32-летнем возрасте Гиоргос ушел из жизни. Однако его фраза «мы – это ПАОК, мы – его народ, нас боятся все соперники, они вынуждены нас уважать, если нас не будет, ПАОК осиротеет…» стала чуть ли не девизом черно-белых фанов.

Звуковые насильники

Впрочем, отдавая дань пионерству фанатов из Неаполи, все же констатирую, что пальма первенства в ультрас-движении ПАОКа принадлежит группировке Gate 4 – едва ли не самой воинственной фан-организации в Европе. Официальная дата ее основания – 25 сентября 1976 г. (таким образом, Киев в том году те парни посетили аккурат, как только самоорганизовались), вскоре – полувековой юбилей. Впрочем, неофициально Gate 4 действовала уже с апреля 1976 г. Собственно, стадион «Тумба», печально известный своей враждебной атмосферой к гостевым командам, получил прозвище «Черный ад». Часто, когда игроки выходят из тоннеля, звучит песня Hells Bells («Адские колокола») группы AC/DC. А свое поведение на трибунах Gate 4 определяют таким весьма метким словосочетанием: «Звуковое насилие».

В отличие от былинных времен, когда активное фанатье согласовывало свои действия с клубом, Gate 4 часто бывали в оппозиции к клубному руководству (и к нынешнему владельцу – российскому поклоннику кремля Ивану Саввиди – имеют немало вопросов, ведь для леваков он слишком уж буржуазен). После беспорядков на матче ПАОКа против ПСЖ в Кубке УЕФА в 1992 г. на греческий клуб были наложены санкции в виде 2-летней евродисквалификации, впоследствии ее срок снизили до года. Это наказание повлекло за собой конфликт между тогдашним владельцем клуба Томасом Вулиносом и лидером Gate 4 Антонисом Кладасом по прозвищу «Ксифиас». Клубный босс обвинил фана в подстрекательстве толпы и подал в суд. Впрочем, в конце концов, греческие суды оправдали Кладаса.

В 1995 г. несколько десятков черно-белых из Салоник за счет баскетбольного клуба приезжали в Киев и не жалели голосов в поддержку своей команды в еврокубковом матче против «Будивельныка» в спорткомплексе КПИ (коль оплачено, то должно быть отработано). В 1996 г. эпоха Вулиноса в ПАОКе подошла к концу. В дальнейшем его имя попало в светскую хронику только в середине 2010-х, когда греческого бизнесмена уже не было в живых. Вместе с тем, тот факт, что Брэд Питт и Анджелина Джоли проводили летний отдых на бывшей вилле бывшего владельца ПАОКа, желтая пресса смаковала долгое время.

В 2017 г. на домашней игре против «Бенфики» поклонники «двуглавых орлов» вывесили самый большой баннер в Европе, чем заслужили попадание в соответствующие фан-чарты. Впрочем, баннеры у представителей Gate 4 отнюдь не всегда были рекордными, иногда откровенно позорными.

В трагический для Украины день 24 февраля 2022 г. был вывешен баннер со словами поддержки стороннику ПАОКа, обвиненному в убийстве 19-летнего болельщика «Ариса» Алкиса Кампаноса. Собственно, это тоже вызвало волну хейта. Примечательно, что она исходила не только от клубного руководства, но и большей части фан-сообщества «двуглавых орлов».

Несколько раз выездные фаны ПАОКа попадали в ужасные ДТП. Так, в 1999 г. автобус фан-клуба из района Корделио возвращался с болельщиками после выезда в Афины на матч против «Панатинаикоса». В Темпейской долине автобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. 6 поклонников «двуглавых орлов» погибло, немало фанов получило ранения. На месте трагедии установлен придорожный мемориал с именами погибших со следующими словами: «Любовь к ПАОКу привела их сюда, оставила здесь и пошла дальше».

А уже в этом году в ДТП с микроавтобусом в Румынии погибли 7 поклонников черно-белых. Ночной переезд по односторонней дороге (едва ли не самой смертоносной трассе в Румынии) в Лион на матч Лиги Европы привел к трагическим последствиям: во время обгона активировалась система удержания полосы движения, руль заблокировался, а водитель не смог восстановить управление. Всего в поездке на этом микроавтобусе приняло участие 10 фанатов. Трое парней получили ранения: один – легкие травмы, второй – переломы, но не слишком серьезные, а третий – многочисленные переломы, травмы шеи, позвоночника и обеих ключиц. После этой аварии две сотни членов Gate 4 отменили свою поездку во Францию, а вместо этого собрались у больницы в Тимишоаре, куда доставили пострадавших. Чуть позже на стадионе «Тумба» был проведен митинг памяти погибших с зажжением большого количества свечей.

Кроме поклонников «Видзева», в друзьях у болельщиков ПАОКа – фаны московского и софийского ЦСКА, а также белградского «Партизана». На греческой фан-сцене хорошие отношения у Gate 4 с фанами клуба ОФИ (Крит), не раз они устраивали совместные акции. В то же время декларативное «мы против всех» то и дело наличествует в программных интервью членов Gate 4.

В Киев с любовью

Среди селебрити незаурядной страстью к ПАОКу отличался певец и композитор (творивший в чисто греческом стиле лаико) Стратос Дионисиу. Аполитичный, с резкими чертами лица, чудаковатый во взгляде и голосе, Стратос до обретения всегреческой славы ходил пешком на тренировки молодежного состава любимого клуба, работал в портняжной мастерской, в химчистке, считал каждую драхму, однако на билеты на стадион и на атрибутику черно-белого цвета денег никогда не жалел. Достигнув популярности, не изменил своей футбольной любви. Он пел в честь своих любимцев после завоевания ими Кубка Греции в 1972 г. Как отмечают фаны ПАОКа, Стратос «пережил славные 1970-е, но не дожил до эры Саввиди». Певец покинул этот мир в начале 1990-х в 54-летнем возрасте.

С детства болеет за «двуглавых орлов» певица Деми, которая представляла Грецию на песенном конкурсе Евровидения в 2017 г. в Киеве с песней This is love. Преданным фаном ПАОКа является 3-кратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Пиррос Димас. Своих черно-белых симпатий не скрывает и олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. И в политических кругах есть поклонники ПАОКа. К примеру, бывшая министр труда, социальной защиты и социальной солидарности Эфи Ахциоглу. Да и бывшая вице-президент Европарламента уроженка Салоник Ева Кайли тоже отдает частичку своего болельщицкого сердца ПАОКу. Впрочем, она была обвинена во взяточничестве, у нее, а также у ее отца изъято громадье денежной налички.

Примечательно, что эта политикесса потерпела фиаско из-за пристрастия к футболу и к деньгам. Она посетила Катар в начале ноября 2022 г., встретившись с министром труда этой страны. В конце ноября в Европарламенте Ева произнесла речь, назвав Катар, где в то время проходил чемпионат мира по футболу, «лидером в сфере трудовых прав» и похвалила «историческую трансформацию страны». Это резко контрастировало с отчетами, подтверждающими нарушение прав человека и гибель огромного количества людей во время строительства футбольных стадионов для чемпионата мира. Но чего не сделаешь, когда на горизонте забрезжила возможность легкой наживы!

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Конечно, в отстаивании левых идей фанаты ПАОКа не одиноки на европейской ультрас-сцене. Однако в этом вопросе меня всегда удивлял симбиоз левизны в фанатизме и уважения к российским ультрас. Где-где, а там леваков днем с огнем… Зато ультраправых, и в частности в среде фанатов московского ЦСКА – немало. Но тем не менее… Может, когда речь идет о жирном кошельке, то и политическая идеология уходит на второй план? Чем фаны хуже политиков!

Алексей РЫЖКОВ