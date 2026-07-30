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Испания
30 июля 2026, 07:32 |
2285
2

Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год

Трубина рассматривают в качестве потенциальной замены Куртуа

30 июля 2026, 07:32 |
2285
2 Comments
Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Мадридский «Реал» приступил к разработке плана своей вратарской позиции и уже определил потенциальных преемников Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, «сливочные» не планируют покупать нового голкипера этим летом, поскольку полностью доверяют бельгийцу. Однако клуб уже анализирует рынок и формирует список кандидатов на случай смены первого номера в 2027 году.

Одним из главных претендентов называют украинского вратаря Анатолия Трубина, который сейчас выступает за португальскую «Бенфику». В Мадриде ценят его молодой возраст, международный опыт и большой потенциал для дальнейшего развития.

Также в «Реале» рассматривают собственный вариант – молодого вратаря из академии Хави Наварро. В клубе высоко оценивают прогресс 18-летнего голкипера после победы в Юношеской лиге УЕФА в прошлом сезоне.

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Бенфика Анатолий Трубин трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
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Комментарии 2
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Цікаво, що Толик дебютував в ЛЧ саме в матчі з Реалом. Причому з перемоги 3:2 в ковідному сезоні 20/21☺️ А в цьому році їм пам'ятний гол забив 🙃
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🤩
Було б чудово. Ми любимо Мадрид. Найвеличніший клуб у світовій історії👑🤍
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