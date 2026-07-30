Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год

Мадридский «Реал» приступил к разработке плана своей вратарской позиции и уже определил потенциальных преемников Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, «сливочные» не планируют покупать нового голкипера этим летом, поскольку полностью доверяют бельгийцу. Однако клуб уже анализирует рынок и формирует список кандидатов на случай смены первого номера в 2027 году.

Одним из главных претендентов называют украинского вратаря Анатолия Трубина, который сейчас выступает за португальскую «Бенфику». В Мадриде ценят его молодой возраст, международный опыт и большой потенциал для дальнейшего развития.

Также в «Реале» рассматривают собственный вариант – молодого вратаря из академии Хави Наварро. В клубе высоко оценивают прогресс 18-летнего голкипера после победы в Юношеской лиге УЕФА в прошлом сезоне.