Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год
Трубина рассматривают в качестве потенциальной замены Куртуа
Мадридский «Реал» приступил к разработке плана своей вратарской позиции и уже определил потенциальных преемников Тибо Куртуа.
По информации испанских СМИ, «сливочные» не планируют покупать нового голкипера этим летом, поскольку полностью доверяют бельгийцу. Однако клуб уже анализирует рынок и формирует список кандидатов на случай смены первого номера в 2027 году.
Одним из главных претендентов называют украинского вратаря Анатолия Трубина, который сейчас выступает за португальскую «Бенфику». В Мадриде ценят его молодой возраст, международный опыт и большой потенциал для дальнейшего развития.
Также в «Реале» рассматривают собственный вариант – молодого вратаря из академии Хави Наварро. В клубе высоко оценивают прогресс 18-летнего голкипера после победы в Юношеской лиге УЕФА в прошлом сезоне.
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