Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Трубин может перейти в «Тоттенхэм» или «Астон Виллу»
Украинский вратарь Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сразу два клуба АПЛ – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – заинтересованы в трансфере голкипера «Бенфики».
Как сообщает журналист Алессио Ленто, именно эти команды сейчас опережают «Ювентус» в борьбе за 24-летнего украинца. Лондонский клуб рассматривает Трубина как возможную замену Гульельмо Викарио, если итальянец вернется в Серию А, а «Астон Вилла» видит в нем потенциальную альтернативу Эмилиано Мартинесу.
«Бенфика» оценивает своего вратаря примерно в 34 миллиона фунтов. При этом португальский клуб находится в выгодном положении, ведь контракт Трубина рассчитан до 2028 года.
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