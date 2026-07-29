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Англия
29 июля 2026, 22:08 |
941
3

Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы

Трубин может перейти в «Тоттенхэм» или «Астон Виллу»

29 июля 2026, 22:08 |
941
3 Comments
Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский вратарь Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сразу два клуба АПЛ – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – заинтересованы в трансфере голкипера «Бенфики».

Как сообщает журналист Алессио Ленто, именно эти команды сейчас опережают «Ювентус» в борьбе за 24-летнего украинца. Лондонский клуб рассматривает Трубина как возможную замену Гульельмо Викарио, если итальянец вернется в Серию А, а «Астон Вилла» видит в нем потенциальную альтернативу Эмилиано Мартинесу.

«Бенфика» оценивает своего вратаря примерно в 34 миллиона фунтов. При этом португальский клуб находится в выгодном положении, ведь контракт Трубина рассчитан до 2028 года.

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Анатолий Трубин Бенфика трансферы АПЛ трансферы Астон Вилла Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 3
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Титюк і Олійченко це один і той же мудак, який хайпує і пише брехню 
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Петушара, Николай Тытюк написал, что его забирает "Челси"?! Ты пишешь, что тотенхем и астон вилла. Вы уж разберитесь, пишущая пиздобратия, кто его забирает?!
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+2
Спорт .юа перегибает палку и такие новости пишутся уже раз пятидесятый, зачем вы так делаете вы думаете так больше интереса ,если по сто раз писать одно и тоже!??? Я , наоборот больше не читаю подобных новостей,просто зашёл написать, сколько можно поменяйте свою систему подачи новостей,не пишите одно и тоже 
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+1
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