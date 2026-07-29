Вратаря сборной Украины ждут в АПЛ. Пришло время паковать чемоданы

Украинский вратарь Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сразу два клуба АПЛ – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – заинтересованы в трансфере голкипера «Бенфики».

Как сообщает журналист Алессио Ленто, именно эти команды сейчас опережают «Ювентус» в борьбе за 24-летнего украинца. Лондонский клуб рассматривает Трубина как возможную замену Гульельмо Викарио, если итальянец вернется в Серию А, а «Астон Вилла» видит в нем потенциальную альтернативу Эмилиано Мартинесу.

«Бенфика» оценивает своего вратаря примерно в 34 миллиона фунтов. При этом португальский клуб находится в выгодном положении, ведь контракт Трубина рассчитан до 2028 года.