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Италия
27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 23:00
2082
0

Легендарный клуб решил купить Трубина и начал переговоры

Украинец может оказаться в «Ювентусе»

27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 23:00
2082
0
Легендарный клуб решил купить Трубина и начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» заинтересован в трансфере украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

По информации издания La Stampa, итальянский клуб уже начал переговоры с португальской командой о возможном переходе 23-летнего вратаря.

Украинец выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».

Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».

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Ювентус Бенфика трансферы трансферы Серии A Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: La Stampa
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