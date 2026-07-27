Легендарный клуб решил купить Трубина и начал переговоры
Украинец может оказаться в «Ювентусе»
Туринский «Ювентус» заинтересован в трансфере украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.
По информации издания La Stampa, итальянский клуб уже начал переговоры с португальской командой о возможном переходе 23-летнего вратаря.
Украинец выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».
Ранее СМИ связывали 24-летнего голкипера с «Реалом», предполагая, что он может стать заменой Андрею Лунину благодаря знакомству с главным тренером Жозе Моуриньо ещё во времена совместной работы в «Бенфике».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб выступил с заявлением
Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя