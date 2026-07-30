Караваев в Шахтере, француз в Динамо, вратарь сборной – в Харькове

В последний день июля матчем «Зари» и «Колоса» возьмет старт очередной сезон УПЛ. В преддверии нового чемпионата страны мы собрали воедино самые громкие, на наш взгляд, трансферы УПЛ нынешнего лета.

Бруниньо

Куда: «Шахтер»

Откуда: «Атлетико Паранаэнсе»

Гражданство: Бразилия

Возраст: 18 лет

Стоимость: 11 млн евро

ФК Шахтер

Очередной бразильский бриллиант в «Шахтере». Ну, а как иначе назвать 18-летнего пацана, за которого отстегнули сумасшедшие на наших широтах деньги. Атакующий/фланговый полузащитник уже успел заявить, что быть игроком «Шахтера» для него – не «только большая честь», но и «сбывшаяся мечта». Ну, скоро увидим, так ли это на самом деле. А между тем новичок уже успел отличится за «горняков» в спарринге.

Алексей Сыч

Куда: «Динамо»

Откуда: «Карпаты»

Гражданство: Украина

Возраст: 25 лет

Стоимость: 1 млн евро

Там, где что-то убывает, обязательно должно что-то появиться. Таков закон. И не только закон сохранения энергии, но и закон сохранения логики. В нашем случае – футбольной. «Динамо» в межсезонье потеряло Караваева, и на вакантную должность на правом крыле защиты приобрело у «Карпат» Сыча. Сыч – в полном расцвете сил. И полон амбиций доказать. Что ж, ему и карты в руки. Информация о его «цене» достаточно противоречивая: называются суммы от одного до двух миллионов евро.

Андрусв Араухо

Куда: «Полесье»

Откуда: «Кривбасс»

Гражданство: Венесуэла

Возраст: 23 года

Стоимость: 2 млн евро

ФК Полесье

Берут за бесценок, а продает за шальные деньги: такова сейчас трансферная политика «Кривбасса». Очередной раскрученный в криворожском клубе латиноамериканский новичок был продан в десятки раз дороже, нежели приобретен. Поговаривали, что этим полузащитником интересовался «Шахтер», но в итоге «горняки» не подтвердили к нему интерес. А вот «Полесье» подтвердило. Контракт оформлен на три года.

Александр Караваев

Куда: «Шахтер»

Откуда: «Динамо»

Гражданство: Украина

Возраст: 34 года

Стоимость: Свободный агент

За этот трансфер по факту не уплачено и одного евро, но именно этот трансфер можно по праву считать одним из самых громких в нынешнее наше межсезонье. В первую очередь потому, что футболист перешел из одного нашего гранда в другой. Потому что перешел футболист с украинским паспортом. И перешел без скандала. После ухода в Бундеслигу Конопли, «Шахтеру» нужно было оперативно закрыть дыру на правом фланге. И «Шахтер» закрыл эту дыру своим воспитанником, который пока играл где угодно, но только не в основе первой команды. Караваев уже успел отлично проявить себя на сборах со своей новой-старой командой.

Виталий Роман

Куда: ЛНЗ

Откуда: «Рух»

Гражданство: Украина

Возраст: 23 года

Стоимость: 0,25 млн евро

Бывший тренер «Руха», а нынче наставник ЛНЗ Виталий Пономарев продолжает собирать в свою нынешнюю команду своих бывших подопечных по команде львовской. А «Рух» тем самым продолжает терять свои последние остатки былой роскоши.

Денис Марченко

Куда: «Карпаты»

Откуда: «Оболонь»

Гражданство: Украина

Возраст: 19 лет

Стоимость: 1 млн евро

Получилась своеобразная рокировка. Уже бывший голкипер «Карпат» - 19-летний Назар Домчак – покинул «зелено-белых», перебравшись в чешскую «Славию». Львовяне отреагировали оперативно, «выписав» себе из «бело-зеленого» киевского клуба на замену Домчаку 19-летнего Марченко. По таланту эти голкиперы примерно одинаковы. Но Домчака «Карпаты» продали за пять миллионов евро, а Марченко купили лишь за один…

Максим Брагару

Куда: «Полесье»

Откуда: «Динамо»

Гражданство: Украина

Возраст: 23 года

Стоимость: 1,5 млн евро

ФК Полесье

Этот полузащитник минувший сезон провел в команде из Житомира. Но тогда он в «Полесье» был в статусе арендованного динамовца. Хороший получился минувший сезон и для «Полесья», и для самого Брагару, посему не удивительно, что житомиряне решили выкупить у киевлян его контракт.

Глейкер Мендоса

Куда: «Шахтер»

Откуда: «Кривбасс»

Гражданство: Венесуэла

Возраст: 24 года

Стоимость: 3 млн евро

Об этом трансфере было известно уже в конце прошлого сезона. Безоговорочно лучший футболист (по оценкам нашего сайта) минувшего чемпионата страны явно перерос «Кривбасс». Было очевидно, что он уйдет на повышение. Интерес к этому полузащитнику приписывали и «Динамо», и «Шахтеру». В итоге Глейкер оказался в донецкой команде. И в этом случае снова отдаем должное клубу из Кривого Рога, который неплохо нажился на очередном трансфере. Что же касается перспектив Мендосы на новом месте, то пока что эти перспективы можно оценивать весьма осторожно.

Теди Цара

Куда: ЛНЗ

Откуда: «Александрия»

Гражданство: Албания

Возраст: 26 лет

Стоимость: 0,4 млн евро

ФК ЛНЗ

А вот лучший футболист позапрошлого сезона наконец-то решил покинуть «Александрию». Цара и ранее пытался это сделать, но постоянно что-то мешало. Теперь, когда команда понизилась в классе, уже ничто не помешало албанскому полузащитнику сменить прописку. Видится, что этот игрок придется ко двору в черкасском коллективе.

Назарий Русин

Куда: «Карпаты»

Откуда: «Сандерленд»

Гражданство: Украина

Возраст: 27 лет

Стоимость: Свободный агент

Очень интересный трансфер. Некогда один из лучших украинских нападающих так и не прижился за рубежом. То травмы мешали, то проблемы с адаптацией. И вот после длительных скитаний (Чемпионшип, национальные первенства Хорватии и Польши) Русин возвращается на круги своя. В том смысле, что возвращается в чемпионат Украины. Назар хоть родом и со Львовской области, но является воспитанником не «Карпат», а канувшего в Лету ФК «Львов». Известность приобрел, выступая за «Динамо» и «Зарю».

Рафаэль Профини

Куда: «Харьков»

Откуда: «Унион Санта-Фе»

Гражданство: Аргентина

Возраст: 22 года

Стоимость: 3 млн евро

ФК Харьков

Этот трансфер мог бы пройти относительно незамеченным, если бы не цена. За молодого опорного полузащитника «Санта-Фе» Профини, который может сыграть и в центре защиты, «Харьков» заплатил целых три миллиона евро. Много это или мало за футболиста, фамилия которого вряд ли что-то скажет обычному украинскому болельщику, узнаем уже по ходу сезона. Наверняка этот Рафаэль будет играть в основе. Ну, тогда и составим впечатление.

Пьер Мунгенге

Куда: «Динамо»

Откуда: «ПСЖ»

Гражданство: Франция

Возраст: 18 лет

Стоимость: Свободный агент

Уже сам факт, что воспитанник дважды лучшей на данный момент команды Европы решил перебраться в чемпионат Украины и восхищает, и одновременно настораживает. Почему восхищает – объяснять вряд ли нужно. А настораживает в первую очередь из-за его текущей формы. Тем не менее, на всех углах рассказывают о неимоверном таланте этого парня, и о личном участии в переговорах динамовского президента. Опять-таки, посмотрим уже по ходу сезона, что из этого всего получится.

Александр Яцык

Куда: «Харьков»

Откуда: «Динамо»

Гражданство: Украина

Возраст: 23 года

Стоимость: 2,5 млн евро

Этого полузащитника харьковчане (тогда еще «Металлист 1925») хотели приобрести прошлой зимой. Тогда не сложилось. Теперь вот все срослось. Тренер «Харькова» Бартулович работал с Яцыком еще в «Зари», так что привыкать до нового места Александру вряд ли нужно. Он очень хотел заиграть в «Динамо», и вроде бы шансы ему давали, но уж слишком серьезная конкуренция была в киевской команде. Теперь будет хотеть заиграть в харьковской команде.

Карлос Парако

Куда: «Харьков»

Откуда: «Кривбасс»

Гражданство: Венесуэла

Возраст: 22 года

Стоимость: 1 млн евро

Очередная громкая продажа «Кривбасса». Очередное усиление «Харькова». Хотя кто его знает, получится ли у Парако и на новом месте играть так убедительно, как и на предыдущем. Соглашение с венесуэльским форвардом и «Харьковом» рассчитано на три года с возможной пролонгацией еще на один сезон. На новом месте Парако будет выступать под многообещающим десятым номером.

Леандру Андраде

Куда: «Полесье»

Откуда: «Карабах»

Гражданство: Кабо-Верде

Возраст: 26 лет

Стоимость: 3 млн евро

ФК Полесье

По затратам в нынешнее трансферное окно «Полесье» решило не отставать от «Харькова». Три миллиона евро бронзовый призер чемпионата Украины решил потратить на одного из лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана двух последних сезонов – полузащитника Андраде. Кроме гражданства Кабо-Верде, у него есть и португальский паспорт. За «Карабах» Андраде провел более двухсот поединков, в которых отличился 60 забитыми мячами. Контракт рассчитан на три года.

Райан Роберто

Куда: «Шахтер»

Откуда: «Фламенго»

Гражданство: Бразилия

Возраст: 18 лет

Стоимость: 9 млн евро

А «Шахтер» все шерстит бразильский рынок. Очередной «кудесник мяча», и очередные шальные миллионы евро. Хотя, по отзывам специалистов, этот парень – уже топовый игрок, и если его удастся раскрыть, то на дальнейшей продаже «Шахтер» может с лихвой компенсировать потраченные деньги. Сам Роберто заявил, что счастлив на новом месте, и что его главная добродетель – забивать голы. Ну вот и посмотрим, так ли это. Контракт подписан на пять лет.

Томаш Кендзера

Куда: «Динамо»

Откуда: ПАОК

Гражданство: Польша

Возраст: 32 года

Стоимость: Свободный агент

ФК Динамо

Ну, а это настоящее возвращение на круги своя. Не так давно Томаш защищал цвета «Динамо»: с 2017 года. Затем, летом 2024-го, отправился в чемпионат Греции. Нынешним летом ПАОК затеял грандиозную «чистку», и Кендзера решил вернуться в Киев. Может сыграть как на правом краю защиты, так и в центре. Соглашение рассчитано на два сезона.

Георгий Ермаков

Куда: «Харьков»

Откуда: «Маккаби» Хайфа

Гражданство: Украина

Возраст: 24 года

Стоимость: 2,8 миллиона евро

Ермаков год назад громко заявил о себе в «Александрии», где он выступая на правах аренды, помог добыть историческое второе место в УПЛ и отбыл назад в Израиль. В «Маккаби» голкипер тоже не затерялся и заслуженно получил вызов в сборную Украины от Андреа Мальдеры.

«Харьков» очень хотел усилить вратарскую линию, несколько раз повышая предложение за Ермакова. Предлагали 2,5 миллиона, но израильтяне отказались, потом добавили 300 тысяч евро, но «Маккаби» выторговал себе еще 15 процентов от суммы будущей продажи.

Артем Смоляков

Куда: «Харьков»

Откуда: «Лос-Анджелес»

Гражданство: Украина

Возраст: 23 года

Стоимость: Аренда с правом выкупа

ФК Харьков

Почти одновременно с трансфером Ермакова «Харьков» завершил сделку с еще одним перспективным украинцем, выступавшим за рубежом. 23-летний левый защитник Артем Смоляков последние полтора года провел в MLS, где выступал за «Лос-Анджелес», однако теперь на правах аренды будет играть за «Харьков». С требованиями Младена Бартуловича Смоляков хорошо знаком со времён «Ингульца», где Артем начал свой путь в УПЛ, поэтому с адаптацией у него точно не должно возникнуть проблем.