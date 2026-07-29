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  4. Руслан РОТАНЬ: «Много эмоционально указывали на это Майсурадзе»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:25 |
909
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Руслан РОТАНЬ: «Много эмоционально указывали на это Майсурадзе»

Тренер «Полесья» раскритиковал действия защитника, повлекшие пенальти

29 июля 2026, 23:25 |
909
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Руслан РОТАНЬ: «Много эмоционально указывали на это Майсурадзе»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) рассказал о травме Эдуарда Сарапия и оценил ошибку Гиорги Майсурадзе.

– Хотелось бы начинать матч с Эдуардом Сарапием, потому что он для нас ключевая фигура. Он получил травму в начале недели. Была надежда, что он сможет сыграть, но на разминке перед матчем чувствовал нарастающую боль, поэтому мы сделали вынужденную замену на Майсурадзе.

Что касается Майсурадзе, я не могу говорить привез или не привез. Такие ошибки, когда мы получаем пенальти, не должны допускать их. Эти моменты мы проходим на тренировке. Мы много отмечали Гио, эмоционально подчеркивали на предыдущих сборах. Когда человек не прислушивается к этому, то рано или поздно – где тонко, там и рвется. Так и вышло, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков. Первый гол житомиряне пропустили после ошибки Майсурадзе.

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Руслан Ротань Копенгаген Лига Европы Полесье Житомир Копенгаген - Полесье Эдуард Сарапий Гиорги Майсурадзе
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 2
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Кажеш, Руслано, не самої середньої кваліфікації легіонер винуватий? А скільки тобі таких треба? Там же ш Буткевич  хоче запакувати клуб такими під зав'язку!
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+1
Треба не наголошувати, а вчасно міняти непотріб. Команда входить в сезон без жодного правого захисника, це не нормально.
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+1
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