«Контракта не было». Тренеру сборной ЧМ-2026 не заплатили за работу

Министр спорта Сенегала отказался выплатить главному тренеру национальной сборной Папу Тиаву предполагаемое выходное пособие в размере 2 миллионов долларов.

Позиция министра заключается в том, что контракт Тиава никогда не был официально утвержден государственными органами, поэтому правительство не несет ответственности за финансовые условия.

После победы в финале Кубка Африки футболисты и тренеры сборной Сенегала не получили свои премиальные, а главный тренер Пап Тиав поехал на чемпионат мира без контракта под «честное слово» чиновников.

Сенегал вышел из группы с Францией, Норвегией и Ираком, а в 1/16 финала проиграл Бельгии.