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  4. «Контракта не было». Тренеру сборной ЧМ-2026 не заплатили за работу
Чемпионат мира
29 июля 2026, 22:49 |
1120
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«Контракта не было». Тренеру сборной ЧМ-2026 не заплатили за работу

Пап Тиав требует 2 млн долларов

29 июля 2026, 22:49 |
1120
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«Контракта не было». Тренеру сборной ЧМ-2026 не заплатили за работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пап Тиав
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Министр спорта Сенегала отказался выплатить главному тренеру национальной сборной Папу Тиаву предполагаемое выходное пособие в размере 2 миллионов долларов.

Позиция министра заключается в том, что контракт Тиава никогда не был официально утвержден государственными органами, поэтому правительство не несет ответственности за финансовые условия.

После победы в финале Кубка Африки футболисты и тренеры сборной Сенегала не получили свои премиальные, а главный тренер Пап Тиав поехал на чемпионат мира без контракта под «честное слово» чиновников.

Сенегал вышел из группы с Францией, Норвегией и Ираком, а в 1/16 финала проиграл Бельгии.

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сборная Сенегала по футболу Пап Тиав ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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