«Контракта не было». Тренеру сборной ЧМ-2026 не заплатили за работу
Пап Тиав требует 2 млн долларов
Министр спорта Сенегала отказался выплатить главному тренеру национальной сборной Папу Тиаву предполагаемое выходное пособие в размере 2 миллионов долларов.
Позиция министра заключается в том, что контракт Тиава никогда не был официально утвержден государственными органами, поэтому правительство не несет ответственности за финансовые условия.
После победы в финале Кубка Африки футболисты и тренеры сборной Сенегала не получили свои премиальные, а главный тренер Пап Тиав поехал на чемпионат мира без контракта под «честное слово» чиновников.
Сенегал вышел из группы с Францией, Норвегией и Ираком, а в 1/16 финала проиграл Бельгии.
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