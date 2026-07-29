ВОРОБЕЙ: «Я считаю, что Месси заслужил выиграть Золотой мяч»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о фаворитах «Золотого мяча» этого года:

«Я считаю, что по всем показателям, если учитывать чемпионат мира, то Месси заслужил больше. Лео — это, во-первых, лидер. Во-вторых, он капитан команды. В-третьих, Месси — голеадор. В-четвертых, он один из лучших по количеству ассистов в сборной Аргентины и в целом. В свои 39 лет Месси не просто стоял на поле. Он вел игру, он привел сборную Аргентины к финалу.

Я считаю, что Лионель заслужил «Золотой мяч»! Роль Родри тоже очень важна в сборной Испании. Но я считаю, что Месси сыграл ярче на этом чемпионате мира».