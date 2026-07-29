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29 июля 2026, 23:56 | Обновлено 30 июля 2026, 01:22
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0

ВОРОБЕЙ: «Я считаю, что Месси заслужил выиграть Золотой мяч»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» высказался о Золотом мяче

29 июля 2026, 23:56 | Обновлено 30 июля 2026, 01:22
113
0
ВОРОБЕЙ: «Я считаю, что Месси заслужил выиграть Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о фаворитах «Золотого мяча» этого года:

«Я считаю, что по всем показателям, если учитывать чемпионат мира, то Месси заслужил больше. Лео — это, во-первых, лидер. Во-вторых, он капитан команды. В-третьих, Месси — голеадор. В-четвертых, он один из лучших по количеству ассистов в сборной Аргентины и в целом. В свои 39 лет Месси не просто стоял на поле. Он вел игру, он привел сборную Аргентины к финалу.

Я считаю, что Лионель заслужил «Золотой мяч»! Роль Родри тоже очень важна в сборной Испании. Но я считаю, что Месси сыграл ярче на этом чемпионате мира».

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Андрей Воробей Лионель Месси инсайд Золотой мяч Родри
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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