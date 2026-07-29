ВОРОБЕЙ: «Финал ЧМ? Поддерживал Испанию. Хотел, чтобы Месси выиграл что-то»
Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» высказался о финале ЧМ-2026
Бывший нападающий национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о финале чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании со счётом 1:0 в дополнительное время обыграла Аргентину.
«Честно говоря, я болел за Испанию. Мне испанцы больше импонируют. Единственное, я хотел, чтобы Месси что-нибудь выиграл. Просто хотелось, чтобы Лионель победил. Но только Месси!
А в целом, если говорить о сборных, то я болел за Испанию. И испанская команда в групповом раунде, а также в матчах плей-офф показала, что она была стабильнее и сильнее остальных сборных. Во всех играх Испании была стабильность».
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