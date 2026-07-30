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  4. В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Англия
30 июля 2026, 09:12 |
8646
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В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного

Журналист Линч сообщил, что появление Ильи в «Ливерпуле» маловероятно

30 июля 2026, 09:12 |
8646
1 Comments
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Мерсисайдский клуб может не рассматривать трансфер украинского защитника Ильи Забарного в качестве приоритетного варианта для усиления обороны.

Журналист Дэвид Линч выразил сомнения относительно слухов о возможном переходе защитника ПСЖ в «Ливерпуль». По его словам, после разговора с представителем клуба он получил сигнал, что появление украинца на «Энфилде» пока маловероятно.

«На прошлой неделе я общался с одним человеком из «Ливерпуля», и он сказал, что был бы удивлен, если бы он пришел», — рассказал Линч.

По информации журналиста, «красные» действительно нуждаются в усилении обороны после очередной травмы Джо Гомеса. При этом клуб ищет футболиста, который сможет сыграть как в центре обороны, так и на позиции правого защитника.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник
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а навіщо одному з ТОП-клубів АПЛ, який бореться за чемпіонство та ЛЧ середньостатистичний захисник з доволі нестабільною грою? 
Це для збірної України та УПЛ - Забарний суперзірка, а навіть в ПСЖ він доволі посередній виконавець, який часто "привозить" проблеми в захисті
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