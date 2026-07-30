В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного

Мерсисайдский клуб может не рассматривать трансфер украинского защитника Ильи Забарного в качестве приоритетного варианта для усиления обороны.

Журналист Дэвид Линч выразил сомнения относительно слухов о возможном переходе защитника ПСЖ в «Ливерпуль». По его словам, после разговора с представителем клуба он получил сигнал, что появление украинца на «Энфилде» пока маловероятно.

«На прошлой неделе я общался с одним человеком из «Ливерпуля», и он сказал, что был бы удивлен, если бы он пришел», — рассказал Линч.

По информации журналиста, «красные» действительно нуждаются в усилении обороны после очередной травмы Джо Гомеса. При этом клуб ищет футболиста, который сможет сыграть как в центре обороны, так и на позиции правого защитника.