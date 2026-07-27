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  4. Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Англия
27 июля 2026, 20:30 |
4207
1

Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного

Илью готовы продать за 60 миллионов евро

27 июля 2026, 20:30 |
4207
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Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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«Ливерпуль» активизировал интерес к центральному защитнику ПСЖ и сборной Украины Илье Забарному.

По информации источника, мерсисайдский клуб в последние часы обратился к ПСЖ, чтобы выяснить возможность аренды украинского футболиста. Забарный уже давно находится в сфере интересов «красных», а сейчас его кандидатура вновь стала актуальной.

Сообщается, что главный тренер парижан Луис Энрике не рассматривает украинца в качестве ключевого игрока команды, поэтому ПСЖ готов выслушать предложения по его трансферу. Французский клуб оценивает защитника примерно в 60 миллионов евро.

В то же время «Ливерпуль» не готов платить такую сумму за полноценный трансфер. Вместо этого английский гранд рассматривает вариант аренды с правом или опцией последующего выкупа, если стороны смогут согласовать приемлемые условия.

Отмечается, что главной темой переговоров между клубами остается возможный трансфер Брэдли Барколя, однако в последнее время в переговорах также фигурирует имя Ильи Забарного.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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