Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Илью готовы продать за 60 миллионов евро
«Ливерпуль» активизировал интерес к центральному защитнику ПСЖ и сборной Украины Илье Забарному.
По информации источника, мерсисайдский клуб в последние часы обратился к ПСЖ, чтобы выяснить возможность аренды украинского футболиста. Забарный уже давно находится в сфере интересов «красных», а сейчас его кандидатура вновь стала актуальной.
Сообщается, что главный тренер парижан Луис Энрике не рассматривает украинца в качестве ключевого игрока команды, поэтому ПСЖ готов выслушать предложения по его трансферу. Французский клуб оценивает защитника примерно в 60 миллионов евро.
В то же время «Ливерпуль» не готов платить такую сумму за полноценный трансфер. Вместо этого английский гранд рассматривает вариант аренды с правом или опцией последующего выкупа, если стороны смогут согласовать приемлемые условия.
Отмечается, что главной темой переговоров между клубами остается возможный трансфер Брэдли Барколя, однако в последнее время в переговорах также фигурирует имя Ильи Забарного.
🚨 | EXCLUSIVE : ILYA ZABARNYI 🇺🇦— Krrish (@KrrishFT) July 27, 2026
Liverpool FC have made enquiries to Paris Saint-Germain over the loan availability of Ilya Zabarnyi in the last hours! 🇺🇦🚨🔴#LFC
Ilya Zabarnyi is one of the defenders highly appreciated by Liverpool, as informed exclusively in the last months,… pic.twitter.com/VDSOBWQqZ1
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