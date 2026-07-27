ПСЖ готов продать известного воспитанника за 50 миллионов евро

18-летний вингер ПСЖ и сборной Сенегала Ибрагим Мбайе оказался на грани ухода из парижского клуба.

Сообщается, что руководство «красно-синих» готово рассмотреть предложения по игроку в размере от 50 миллионов евро. Известно, что в клуб уже поступали запросы от «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Боруссии» Д, «Байера» и «Челси».

У Мбайе контракт с ПСЖ до лета 2028 года. В прошлом сезоне он отличился 3 голами и 2 голевыми передачами в 29 матчах за парижан. На ЧМ-2026 игрок принял участие в 4 матчах Сенегала и забил 1 гол.