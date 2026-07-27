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Франция
27 июля 2026, 18:10 | Обновлено 27 июля 2026, 18:16
714
0

ПСЖ готов продать известного воспитанника за 50 миллионов евро

Ибрагим Мбайе может летом сменить клуб

27 июля 2026, 18:10 | Обновлено 27 июля 2026, 18:16
714
0
ПСЖ готов продать известного воспитанника за 50 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагим Мбае
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18-летний вингер ПСЖ и сборной Сенегала Ибрагим Мбайе оказался на грани ухода из парижского клуба.

Сообщается, что руководство «красно-синих» готово рассмотреть предложения по игроку в размере от 50 миллионов евро. Известно, что в клуб уже поступали запросы от «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Боруссии» Д, «Байера» и «Челси».

У Мбайе контракт с ПСЖ до лета 2028 года. В прошлом сезоне он отличился 3 голами и 2 голевыми передачами в 29 матчах за парижан. На ЧМ-2026 игрок принял участие в 4 матчах Сенегала и забил 1 гол.

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Ибрагим Мбайе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
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